Nike випустила кросівки спеціально для фанатів “Наруто”

Свято на вулиці шанувальників баскетболу та аніме – Nike представила нову серію кросівок Naruto x Jordan Zion. В її основу лягла модель Jordan Zion 1, що отримала унікальне забарвлення у стилі «Наруто». За такий незвичайний колаб варто подякувати баскетболісту Зайону Вільямсону, який давно фанатіє по аніме і не раз з’являвся на публіці в одязі із зображеннями улюблених героїв.





У колекцію увійшли відразу 3 моделі «тюнінгованих» Jordan Zion 1:

Naruto x Jordan Zion 1 Kyuubi —жовто-жовтогарячі кросівки, що відсилають до Наруто та його режиму Мудреця Шесті Шляхів. У дизайні використали елементи зі знаменитої куртки Наруто.

Naruto x Jordan Zion 1 Kyuubi Shinobi – чорно-біла модель, натхненна образом Учихи Мадари у формі Мудреця Шесті Шляхів. На язичку цих кросівок можна знайти червоний Рінне Шарінган.

Naruto x Jordan Zion 1 Kyuubi Nine Tails – червоно-жовтогарячі кросівки, Наруто в режимі Дев’ятихвостого демона-лиса, що активував чотири своїх хвоста. На моделі зображено друк Джинчуріки, що запечатує демона всередині Наруто.

Продаж жовто-жовтогарячих Kyuubi має розпочатися вже 12 травня, а ось решта пар доведеться почекати трохи довше — до 18 травня. Всі моделі будуть доступні по тому самому ціннику — 130 доларів. Хоча є підозра, що для покупки цих кросівок доведеться не тільки розщедритися, а й проявити моторність, напевно серію розкуплять за лічені години.