Яким буде цьогорічний найбюджетніший iPad: чого чекати від новинки та чи втримає гаджет свою популярність

Кілька місяців лишилося до найважливішої події в Apple – весь світ чекає на презентацію планшетів та смартфонів нового покоління. Однією з найбільш цікавих та затребуваних моделей стане базова версія iPad. Саме на цю модель зазвичай припадає більше ніж половина фінансових здобутків підрозділу планшетів бренду. Тож вже зараз маємо змогу розповісти про характеристики майбутнього лідера продажів.





Наймолодший планшет отримає не найновіший, але все ще актуальний процесор Apple A14 Bionic. Він базується на 5-нм техпроцесі, 6 ядрах та посиленому нейропроцесорі Neural Engine для розвитку штучного інтелекту.

Інсайдери прогнозують збільшення діагоналі iPad з 10,2 до 10,9 дюйма, тож планшет стане ще зручнішим у використанні.

Покупцеві запропонують два варіанти обсягів пам’яті: 3/64 та 3/128 ГБ. Як і раніше, в продаж надійдуть моделі з підтримкою мобільного інтернету та Wi-Fi версія.

Основна камера не зазнає значних змін з минулої версії планшета, окрім тіснішої інтеграції з алгоритмами штучного інтелекту для покращення знімків. Для фронтальної камери посилили роздільну здатність до 12 Мп та обрали для неї ширококутний об’єктив з опцією визначення та відстежування людей в кадрі.

Серед найважливіших оновлень – відмова від фірмового порту зарядки Lightning та перехід на загальноєвропейський стандарт Type-C. Зазначимо, що цьогорічні смартфони від Apple ще отримають автентичний роз’єм, проте планшетів з фірмовим Lightning більше не буде.

Інсайдери чекають на офіційну презентацію оновленого планшета вже восени разом з лінійкою iPhone. Останні кілька років презентації в Apple проводять по вівторках в середині вересня, тож вірогідно, що цьогорічна подія запланована на 13 вересня. Базова версія iPad зазвичай мала вартість в районі 330 доларів, проте ціну цьогорічних пристроїв на тлі заяв від техногігантів, кризи запчастин та фінансових складнощів прогнозувати зарано.