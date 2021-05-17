Складено ТОП-3 камерофонів 2021 року по співвідношенню ціна-якість

Камери дорогих сучасних смартфонів творять справжні дива, видаючи знімки з якістю на рівні повноцінних фотоапаратів. За рахунок цього все більша кількість людей долучається до мистецтва мобільної фотографії. Якщо і ви з недавніх пір почали цим захоплюватися – читайте матеріал до кінця. У ньому ми розповідаємо про три кращих камерофони за співвідношенням ціни і якості.





№3 – iPhone 12 Pro Max

Топовий смартфон купертинівців однозначно вгамує потреби любителя мобільної зйомки. Трійка 12-мегапіксельних сенсорів (провідний, телевік, ультраширік) робить відмінні по всіх фронтах кадри без просадок деталізації, контрастності, різкості та інших параметрів. Компанію їм становить LiDAR, відробляє на п’ять з плюсом при портретній зйомці. Особливо радує той факт, що якість фото при вивантаженні в мережу не так сильно ріжеться, як на Android-пристроях.

Що стосується інших фішок моделі: у неї найбільший серед iPhone 6.7-дюймовий екран, відмінна дводенна автономність, новітній процесор Apple A14, а також корпус з прямими гранями, що викликає ностальгію за iPhone 4.

№2 – Samsung Galaxy S21 Ultra

Кращий смартфон корейців отримує срібло топу. Камера тут складається з чотирьох датчиків – провідного на 108 МП, ультраширіка з роздільною здатністю 12 МП, телевіка на 10 МП і перископа з аналогічною роздільною здатністю. Кадри виходять з реалістичними кольорами, без шумів і з рівномірною різкістю по всьому полотну.

Samsung Galaxy S21 Ultra також може похвалитися підтримкою стилуса S-Pen, що робить його унікальним флагманом на ринку. Інші фішки топового пристрою за типом 120-герцового AMOLED екрану і потужного процесора на борту додаються.

№1 – Xiaomi Mi 11 Ultra

Офіційно Xiaomi Mi 11 Ultra вважається кращим камерофоном на ринку. Пристрій займає перше місце у відповідному рейтингу DxOMark. Досягти Олімпу йому допомогла потрійна камера, що складається з 50-мегапіксельного датчика, а також пари 48-мегапіксельних сенсорів – ультраширіка і телевіка. Знімки виходять реально якісними і деталізованими, відмінно виглядають як на екрані телефону, так і на дисплеї телевізора.

В інших питаннях флагман теж не просідає – у нього крутий процесор Snapdragon 888, 6.81-дюймовий Super AMOLED дисплей з частотою оновлення 120 Гц, додатковий екран для повідомлень, АКБ ємністю 5000 мАг з підтримкою 67-ватної швидкої зарядки і корпус з благородних металу та кераміки.