Невже технології в смартфонах досягли піку і що буде далі

Сучасні смартфони розвиваються дуже бурхливо, проте, вже практично досягли технологічного піку. Здається, вже придумано все або майже все. Але давайте трохи уявимо, що ще можна змінити в смартфоні, чим його можна покращити?





Корпус

Зараз смартфони вже настільки тонкі, що якщо робити ще тонше, то пристрій буде незручно тримати в руці. Гадаємо, що в майбутньому нас чекає повна відмова від роз’єму для навушників (на користь Bluetooth гарнітур) і роз’єму для зарядки. Заряджатися смартфони будуть виключно по бездротовій зарядці (зараз підтримка технології вже є в багатьох пристроях), а всі з’єднання будуть за допомогою Wi-Fi.

Кнопки регулювання гучності навряд чи будуть колись сенсорними – їх важливо відчувати фізично (хоча, такі моделі вже були, але вони не стали популярними), щоб додати гучність під час розмови, а ось кнопка включення може піти зовсім – досить торкання по екрану і пристрій прокинеться.

Камери

На камери дорогих смартфонів можна буквально кіно знімати. Якість буде відмінною. Однак, для серйозної зйомки потрібен звичайно ж об’єктив, та й апертура камери смартфона навряд чи підходить під серйозні завдання. Тут найближчим часом виробники смартфонів будуть також покращувати матрицю камер, особливо в плані роботи з поганим освітленням.

Екран

Зараз вже є в продажу смартфони з частотою вище 120 Гц, ясно, що далі вже людське око не побачить різниці. Безрамковими дисплеями теж уже не здивуєш, а складаний смартфон виявився зовсім не популярним. Можливо, зроблять екран з двох сторін, але сенс? Швидше за все, працювати будуть над зниженням енергоспоживання дисплея, чим з його наворотами.

Акумулятор

Поки що, одне з найслабших місць смартфона. Чутливий до температури і може швидко розрядитися якщо ви знаходитесь далеко від базової станції.

Цю сферу також чекають поліпшення, але навряд чи зроблять так, щоб смартфон працював тиждень. Адже поганий акумулятор є критерієм, за яким люди змінюють смартфон на нову модель, що вигідно самим виробникам.

Начинка

Якщо виробники смартфонів перестануть випускати нові моделі, то вони збанкрутують буквально за рік. Тому, з кожним виходом нового пристрою в них точно буде додаватися пам’ять (як оперативна, так і постійна) і поліпшуватися процесор.

Поки що незрозуміло до якої межі, але, мабуть, ще є куди рухатися. До того ж, наука не дрімає. Програмісти теж «хочуть їсти» і будуть все далі і далі навертати свої програми і покращувати операційні системи.

Також будуть розвиватися такі технології:

Wi-Fi – перехід до більш високих частот і швидкостей (вже з’явився Wi-Fi 6E на 6ГГц); Bluetooth – нинішня ситуація з ним поки що залишає бажати кращого; NFC, мобільний інтернет (вже з’явився 5G), різні датчики пристрою.

Багато хто припускає, що смартфони будуть мати екран у вигляді голограми. Але у нас вже є сумний досвід з візуальними технологіями: 3D фільми втратили популярність дуже швидко, VR окуляри – на любителя, розумні окуляри з вбудованим дисплеєм теж не оцінили. Швидше за все, смартфони залишаться в такому ж форм-факторі ще протягом багатьох років – надто вже довго йшли вибираючи між розмірами пристрою.

Подивимося, що буде через 10 років, а поки що говорити про технологічний тупик ще рано, але той факт, що поточні технології знаходяться зараз на своєму піку – не викликає жодного сумніву.