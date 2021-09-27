Експерти склали ТОП найстрашніших планет у Всесвіті. Частина 2

В першій частині ми розповіли про 4 моторошні екзопланети, на яких вам ні за що не захотілося б побувати. Сьогодні ми продовжимо наш список найстрашніших відомих екзопланет у всесвіті.





KOI-55

Це планетна система біля блакитного карлика. Не так давно він був червоним гігантом, але скинув зовнішню оболонку. Навколо нього обертається дві планети, які, швидше за все, є хтонічними. Тобто вони є залишками газових гігантів, які втратили свою атмосферу.

Найближча до зірки планета – KOI-55 b практично поглинена нею. Планета знаходиться в атмосфері зірки через що її поверхня розігріта до понад 6000 градусів Цельсія, що робить KOI-55 b найгарячішою відомою планетою. В таких умовах планета поступово випаровується і незабаром повністю розчиниться в зірці.

Зображення KOI-55 b в мережі відсутні. На зображенні просто планета в атмосфері зірки

WASP-12b

Дана планета є газовим гігантом радіус якого в 1,75 рази більше, ніж у Юпітера. Від материнської зірки WASP-12b відокремлює всього 4,5 млн км і вона обмінюється речовиною зі своєю зіркою. Точніше сказати зірка поступово перетягує речовину планети на себе, викривляючи її форму. В результаті цього через кілька мільйонів років WASP-12b буде повністю зруйнована і поглинена зіркою.

WASP-12b в поданні художника. Джерело: wikipedia.org

Глізе 436 b

На даний момент Глізе 436 b є однією з найближчих відомих екзопланет. Її розміри близькі до розмірів Нептуна: маса в 22 рази перевищує земну, а радіус в 4,3 рази більше радіуса Землі. Дослідження показали, що на Глізе 436 b багато води, яка перебуває в дуже незвичайному стані. Справа в тому, що Глізе 436 b знаходиться дуже близько до материнської зірки і її поверхня досить-таки гаряча, однак, через велику масу планети вона володіє і великою гравітацією, а також високим атмосферним тиском. В результаті вода знаходиться в твердому стані незважаючи на температуру близько 300 градусів Цельсія. Фактично Глізе 436 b покрита гарячим льодом з температурою 300 градусів, що не плавиться, але випаровується (сублімує). В результаті за планетою тягнеться гігантський хвіст з водню, який своєю довжиною в 50 разів перевищує діаметр материнської зірки.

Глізе 436 b в поданні художника. Джерело: wikipedia.org

COROT-3b

Цей об’єкт був виявлений в 2008 році методом, який дає вкрай низьку точність в оцінці параметрів планети. Маса COROT-3b була оцінена в 21,66 маси Юпітера, що робить її найважчою екзопланетою відомою людству і однією з найважчих екзопланет, які можуть існувати в принципі. Справа в тому, що маса COROT-3b знаходиться в прикордонній області між планетою і коричневим карликом, який має спірний статус, але зазвичай його відносять до зірок. Тому можливо що навіть COROT-3b є зіркою, а будь-яка планета з більшою масою буде нею майже гарантовано.

Коричневий карлик в поданні художника. Джерело: https://www.theverge.com

Тиск і тяжіння на COROT-3b настільки великі, що потрапивши у верхні шари атмосфери, ми б в лічені секунди впали б на планету і були б розчавлені атмосферою.