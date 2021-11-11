Наука

Вчені довели вплив перегляду телевізора на погіршення пам’яті

11.11.2021
Менше хвилини

Перегляд телевізора більше трьох годин на день значно погіршує пам’ять літніх людей. Такого висновку дійшли британські дослідники .


Фахівці Університетського коледжу Лондона шість років стежили за інтелектуальними здібностями понад 3,5 тисяч телеглядачів віком від 50 років. З’ясувалося, що щоденний перегляд телевізора понад три години призводить до погіршення на 8-10% вербальної пам’яті. У тих, хто проводив біля екранів менше ніж три години, цей показник погіршився на 4-5%.

Новини по темі

На думку експертів, зниження когнітивних здібностей літніх телеглядачів призводить змістусучасних телевізійних передач, а саме стрес, пов’язаний зі сценами насильства. Переживання людей сприяють виробленню гормонів, які негативно впливають на мозкову діяльність. Крім того, тривалий сидячий стан негативно впливає на судини головного мозку.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


11.11.2021
Менше хвилини

Новини по темі

Науковці розповіли, де в космосі може потенційно існувати життя

10.11.2021
різати хліб

Стало відомо, чому на Сході не заведено різати хліб ножем

10.11.2021

Науковці розповіли, чому нічне небо чорне, якщо Всесвіт нескінченний

09.11.2021

Розкрита небезпека води з кулера для здоров’я

09.11.2021
Back to top button