Вчені довели вплив перегляду телевізора на погіршення пам’яті

Перегляд телевізора більше трьох годин на день значно погіршує пам’ять літніх людей. Такого висновку дійшли британські дослідники .





Фахівці Університетського коледжу Лондона шість років стежили за інтелектуальними здібностями понад 3,5 тисяч телеглядачів віком від 50 років. З’ясувалося, що щоденний перегляд телевізора понад три години призводить до погіршення на 8-10% вербальної пам’яті. У тих, хто проводив біля екранів менше ніж три години, цей показник погіршився на 4-5%.

На думку експертів, зниження когнітивних здібностей літніх телеглядачів призводить змістусучасних телевізійних передач, а саме стрес, пов’язаний зі сценами насильства. Переживання людей сприяють виробленню гормонів, які негативно впливають на мозкову діяльність. Крім того, тривалий сидячий стан негативно впливає на судини головного мозку.