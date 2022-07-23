У космосі побачили фіолетовий галактичний вир (фото)
На знімку можна розглянути галактику NGC 628 у середньому інфрачервоному діапазоні. У цьому космічному танці хаосу виділяються спіральні рукави, вузли формування окремих зірок, спалахи наднових та пилові хмари, пише The Sun.
За словами вченого Габріель Браммер (Gabriel Brammer) з Копенгагенського університету в Данії, далека галактика нагадує нашу — деякі навіть називають її близнюком Чумацького Шляху.
Незвичайний фіолетовий відтінок пов’язаний з унікальним хімічним складом пилових хмар NGC 628. Вони складаються з молекул, які називаються ароматичними поліциклічними вуглеводнями.
Нагадаємо, новітній телескоп «Джеймс Вебб», запущений у космос 25 грудня 2021 року, оснащений безліччю наукових інструментів для вивчення космічних об’єктів, серед них:
- Камера ближнього інфрачервоного діапазону (англ. Near-Infrared Camera);
- Прилад для роботи в середньому діапазоні інфрачервоного випромінювання (Mid-Infrared Instrument, MIRI);
- Спектрограф ближнього інфрачервоного діапазону (англ. Near-Infrared Spectrograph, NIRSpec);
- Датчик точного наведення (англ. Fine Guidance Sensor, FGS), а також пристрій формування зображення в ближньому інфрачервоному діапазоні та безщілинний спектрограф (Near InfraRed Imager and Slitless Spectrograph, NIRISS).
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