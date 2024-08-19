Українці зможуть побачити в небі унікальне явище: повториться лише через 13 років

На нас чекає низка супермісяців: 19 серпня, 18 вересня, 17 жовтня і 16 листопада. Перший, який можна буде помітити в небі вже сьогодні, вважається особливим: це буде поєднання «блакитного Місяця» і супермісяця, який має відбутися приблизно о 21:30 за київським часом.

Супермісяць настає, коли повний місяць збігається з максимальним наближенням Місяця до Землі по еліптичній орбіті. Під час супермісяця створюється оптична ілюзія, через яку Місяць, який перебуває низько над горизонтом, здається більшим, ніж зазвичай. А «блакитним Місяцем» вважається третя повня в астрономічному сезоні: незважаючи на назву, колір такого Місяця буде або жовтим, або червоним.

«Осетровий Місяць» отримав свою назву через індіанські племена, які в цю пору року ловили осетрів у Великих північноамериканських озерах.

Поєднання супермісяця і «блакитного Місяця» – явище рідкісне: астрономи припускають, що наступний «осетровий Місяць» може трапитися тільки 2037 року.