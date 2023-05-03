Аналог ChatGPT навчився читати думки людей

Групі вчених вдалося навчити штучний інтелект читати думки людини. Технологія, що лежить в основі AІ, не надто відрізняється від популярного ChatGPT, який може вести осмислену розмову з користувачем на основі його запитів, але вихідними даними у цьому випадку є активність людського мозку.

Команда Техаського університету опублікувала результати свого дослідження у журналі Nature Neuroscience. Їх метод використовує магнітно-резонансну томографію для інтерпретації того, що суб’єкт чує, говорить або уявляє, без необхідності підключення електродів до випробуваного мозку.

Модель АІ, що отримала назву GPT-1, в даний час є єдиною технологією, яка може складно інтерпретувати активність мозку. Інші методи можуть використовувати слово або коротку фазу, але GPT-1 здатний формувати складні описи, що пояснюють суть того, про що думає людина.

Наприклад, один із учасників дослідження прослухав запис, на якому хтось каже: «У мене ще немає прав водія». Мовна модель інтерпретувала запис мозкової активності як “вона ще навіть не почала вчитися керувати машиною”. Таким чином, хоча АІ не читає думки людини буквально, вона може розпізнавати, про що вона думає, на основі кровотоку в мозку. Точніша інтерпретація вимагає принаймні на даний момент медичного інвазивного методу, щоб відстежувати інші неврологічні активності.

АІ навчався на трьох добровольцях, які протягом 16 години слухали історії, а також читали коментарі на Reddit, перебуваючи в апараті МРТ. Це дозволило моделі GPT-1 пов’язати різні види мозкової активності з певними словами та ідеями. Після навчання моделі людям транслювалися абсолютно нові історії, і GPT-1 зміг приблизно визначити, про що ця розповідь і що чули випробувані. Також добровольцям показували фільми без звуку, і аналогічні результати досягли на основі отриманої ними візуальної інформації.

Як кажуть автори дослідження, GPT-1 найбільш точний при спробі з’ясувати, що слухає/бачить людина, а не про що вона думає сама по собі, що швидше за все пов’язано з абстрактним характером наших думок. Вчені припускають, що в майбутньому технологія досягне великого прогресу і застосовуватиметься для допомоги людям, які не вміють спілкуватися вербально.