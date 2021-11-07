Наука

Названий недорогий продукт для покращення стану зубів

Таке собі може дозволити кожен

07.11.2021
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зуби

Лікування зубів дуже затратне. Але, як виявилося, з профілактичною метою можна доглядати за ними, причому робити це за досить невеликі гроші.


За словами лікаря-нутриціолога Ганни Дробишевої, для цих цілей ідеально підходить кунжутна олія.

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У ротовій порожнині накопичується велика кількість токсинів. Полоскання порожнини рота антибактеріальною кунжутною олією сприяє знищенню шкідливої ​​мікрофлори та нейтралізації токсинів. Для цього потрібно набрати одну столову ложку кунжутної олії в рот і полоскати протягом двох-трьох хвилин. Потім олію випльовуємо. Ганна Дробишева

Така процедура, зазначає фахівець, може як покращити стан зубів, так і загалом призвести до свіжішого дихання. Приємним «доповненням» від проведення даної процедури є підняття місцевого імунітету.

Матеріали новинного характеру не можна прирівнювати до призначення лікаря. Перед ухваленням рішення порадьтеся з фахівцем.

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