Названий недорогий продукт для покращення стану зубів

Лікування зубів дуже затратне. Але, як виявилося, з профілактичною метою можна доглядати за ними, причому робити це за досить невеликі гроші.





За словами лікаря-нутриціолога Ганни Дробишевої, для цих цілей ідеально підходить кунжутна олія.

У ротовій порожнині накопичується велика кількість токсинів. Полоскання порожнини рота антибактеріальною кунжутною олією сприяє знищенню шкідливої ​​мікрофлори та нейтралізації токсинів. Для цього потрібно набрати одну столову ложку кунжутної олії в рот і полоскати протягом двох-трьох хвилин. Потім олію випльовуємо. Ганна Дробишева

Така процедура, зазначає фахівець, може як покращити стан зубів, так і загалом призвести до свіжішого дихання. Приємним «доповненням» від проведення даної процедури є підняття місцевого імунітету.