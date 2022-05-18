Вчені пояснили, чому тварини люблять, коли їх гладять

Більшість тварин любить погладжування, чухання та іншу ласку з боку людини. Причому це властиво не лише домашнім вихованцям. Тяга до погладжень навіть у покинутих, вуличних тварин здатна подолати недовіру до людей.





Чому для тварин така приваблива проста тілесна ласка?

Чому людину тягне почухати та погладити тварину?

Навіщо тваринам наші дотики?

Навіщо це людині?

Тяга до контакту з твариною – один із феноменів людської психології. Домашні вихованці виконують відразу безліч функцій у суспільстві. Діти навчаються прихильності, турботі та відповідальності по відношенню до заведених тварин. Дорослі можуть як компенсувати відсутні близькі зв’язки, так і відчувати, що вони сильні, відповідальні захисники по відношенню до маленької пухнастої істоти.

Але до чого тут погладжування?

Одним із способів розслаблення для людини є дрібна моторика. Повільні рухи пальців, що повторюються, дозволяють відключити зайві думки, знизити тривогу.

Оскільки тваринам це теж подобається, процес стає компліментарним. Людина погладжує та розслабляється. Тварині подобається погладжування, і вона охоче підставляє себе людині.

Але навіщо вихованцям погладжування?

Вчені виявили два механізми цієї дії.

Навіщо це тварині: психологія

Зоопсихологи пояснюють потяг тварин до погладжування пам’яттю про раннє дитинство. У більшості ссавців матері вилизують та викушують шерсть малюків.

Коли людина починає погладжувати вихованця, той як би повертається до стану дитинчати, почувається маленьким, а людина замінює йому матір.

Але цей механізм не єдиний.

Навіщо це тварині: нейробіологія

Декілька років тому міжнародна група вчених, до якої входили Цинь Лю, Софія Вронтоу, Френк Л Райс, Марк Джей Зілка, Сіньчжун Донг та Девід Джей Андерсон, виявили цікавий зв’язок.

Досліджуючи мишей, вони побачили різницю у нейронних зв’язках при дотику.

На більшість із них — від випадкового поштовху чи дотику до щипка, мозок миші реагував однаково. Вони стимулювали відгук більшості сенсорних нейронів.

Але дослідники виявили ще один стимулюючий тип нейрону, який назвали MRGPRB4+.

Це – Mas-споріднений рецептор B4, пов’язаний з G-білком, він показує унікальну реакцію сенсорних волокон. Вона включається тільки при дрібному погладжуванні, що повторюється, або вилизуванні. Результатом стає виділення нейромедіаторів, що заспокоюють і розслабляють тварину до легкої ейфорії. На інші типи дотику MRGPRB4+ не реагує.

Цікаво, що процес включається виключно при погладжуванні або чуханні частини шкіри, покритої вовною.

Можливо, що у людини вона теж є, але волосиста ділянка шкіри набагато менша, тому і реакція відбувається набагато рідше.