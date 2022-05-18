Економимо заряд: як заборонити сервісу Google розряджати телефон

“Система Android” у статистиці використання батареї смартфона стала займати лідируючі позиції і з кожним оновленням піднімається все вище та вище за списком. У нові версії додається все більше функцій, сервісів і можливостей, які звичайно розряджають телефон. А значить немає кнопки, щоб “заморозити” розряд батареї на одному рівні, але можна відключити деякі налаштування телефону, тим самим підвищивши його автономність, чим ми сьогодні і займемося.





Для того щоб все вийшло вам знадобиться кілька хвилин і додаток “Activity Launcher”, знайти який ви зможете у Play Store.

Після встановлення відкриваєте програму і знайдіть у списку розділ “Сервіси Google Play” (не через пошук, а саме у списку), відкривши його, знайдіть рядок “Device visibility” (видимість пристрою).

Натиснувши на нього, ви побачите, що ваш смартфон готовий до передачі даних вашим контактам через функцію “Обмін з оточенням”, яка виявилася набагато складнішою, ніж можна припустити. Зараз пояснимо чому.

Дана настройка дозволяє смартфону використовувати мережі Wi-Fi і Bluetooth для сканування оточення та пошуку пристроїв, а на цей пошук звичайно витрачається заряд батареї.

На смартфонах Xiaomi (через оптимізацію MIUI) вона продовжує працювати доти, доки користувач не відключить її безпосередньо в Android. Тому в попередньому меню потрібно вибрати “Ніхто”.

Після цього перегортаєте список сервісів Google трохи нижче і знаходите рядок “Обмін з оточенням” (ReceiveSurfaceActivity), потім натискаєте на шестірню, в меню вибираєте “Відкрити налаштування” і відключаєте налаштування збереження.

Повертаєтеся до списку, заходьте в наступний розділ -> Мобільний Інтернет -> Без Інтернету -> Оновити. Тим самим забороняєте використовувати мобільний інтернет для передачі файлів та даних. Потім відключіть функцію “Показувати повідомлення”.

У четвертому та п’ятому пунктах списку “Activity Launcher” також вибираєте “Ніхто” та натискаєте на кнопку “Зберегти”.

Якщо на вашому смартфоні ці значення постійно повертатимуться до стандартних не переживайте, це нормально і говорить про те, що цей розділ не активний на рівні системи.

Завдяки цим діям нам вдалося скоротити споживання заряду “Системою Android” в середньому на 10-15 відсотків.