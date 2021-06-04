Боротьба з повітряними млинами: чи реально змусити оператора прибрати мобільну станцію?

Скільки існує мобільний зв’язок стільки з ним і борються. Це один з парадоксів нашого суспільства: немає мобільного зв’язку – погано, є – теж погано. Такі вже ми – люди суперечливі! Оператори змушені встановлювати станції на дахах житлових будинків. Причина цього – відсутність інших відповідних стовпів або будівель (наприклад офісних або торгових центрів) куди можна було б встановити антени.





Однак в будь-якому такому будинку де зверху з’явиться мобільна станція обов’язково знайдуться незадоволені громадяни. І скаржаться не тільки на потенційну шкоду здоров’ю, хоча це головний пункт у списку претензій. Також мешканці часто не розуміють куди йдуть гроші, які мобільна компанія платить за оренду. Ще одна проблема – це шум від кондиціонерів або протікаючий дах.

Якщо хвиля обурення постійно зростає, то нерідко виникають заклики прибрати взагалі яблуко розбрату, тобто ту саму станцію. А чи можна оператора змусити прибрати мобільну вишку?

Якщо мова йде про житловий будинок, то оператора в більшості випадків можна вигнати

З житловим будинком, як правило, це не складає труднощів.

Мобільні оператори в переважній більшості випадків не мають у власності приміщення або ділянки даху, а лише орендують їх. Розірвати договір оренди можна в односторонньому порядку, наприклад, зібравши достатню кількість підписів інших мешканців.

Також вигнати оператора можна, якщо виявиться якась невідповідність в порядку укладення того самого договору оренди. З урахуванням того, що всі власники квартир в рівній мірі володіють загальнобудинковим майном (дахом, горищем, техповерхом), то дуже часто знаходяться “нестиковки” в процедурі оформлення.

Саме тому мобільні компанії дуже не люблять встановлювати станції на багатоквартирних будинках. Чи краще від цього мешканцям? Безумовно ні! Мобільна станція так чи інакше потрібна. Оператор рано чи пізно знайде можливість поставити вишку на стовп подвійного призначення або на новий магазин.

Стовпи подвійного призначення виручають операторів коли поставити станцію в місті більше немає де.

Але тільки в цьому випадку гроші за оренду будуть йти вже власникам цих об’єктів. А от змусити демонтувати мобільну станцію з них практично неможливо. Мешканці навіть сусідніх будинків не мають будь-яких правових відносин з мобільною компанією, а отже і не можуть нічого розривати або диктувати свої умови.

Багато хто живе з упевненістю, що вишки обов’язково шкідливі та порушують всі мислимі і немислимі вимоги і закони. І варто лише написати заяву дільничному, або в прокуратуру так це “страшне” джерело радіохвиль відразу ж приберуть. Але це теж не далеко так.

На кожну мобільну станцію в компанії є цілий пакет дозвільної документації. Через численні скарги звичайно можуть організувати їх перевірку, але це рідко закінчується з’їздом станції.