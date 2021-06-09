Три поради, як вибрати ідеальний вживаний смартфон

Ціни на нові гаджети б’ють рекорди, тому ми вирішили розповісти вам на що звернути увагу при виборі смартфона, який був у використанні. Так би мовити, зробити гайд. Можливо, це комусь допоможе.





Розіб’ємо відразу публікацію по пунктам, щоб зручно було читати.

1. Модель пристрою

Не варто точно купувати гаджет, який був випущений більше 3х років назад. Варто придивитися до топових пристроїв тих років – б/в вони будуть коштувати набагато дешевше, а «запас ходу» у них в середньому до 5 років. Точно не варто брати смартфон з версією Android нижче 9-ї: все що нижче, вже морально застаріло. Також перед вибором варто почитати відгуки в мережі, можливо це пристрій має ряд будь-яких проблем.

Якщо ви збираєтеся брати “яблучний” гаджет, то рекомендуємо брати iPhone не давніше 7 версії, краще 8-ку, тому що 7-ка з останнім оновленням iOS вже помітно пригальмовує.

2. Зовнішній вигляд смартфона

Особливу увагу потрібно звернути на зовнішній вигляд гаджета. Перше, що дивимося – екран. Особливо кути. Рекомендуємо взяти з собою потужний ліхтарик, щоб оглянути екран на предмет наявності дрібних тріщин. Особливо, якщо він скляний: тріщина може розійтися далі.

Також перегляньте отвори: для зарядного пристрою, для навушників, а також сіточку мікрофона. Якщо видно багато бруду, то варто придивитися до смартфону з більш акуратним власником. Буде плюсом, якщо пристрій завжди носили в чохлі.

Відколи на боках смартфона вказують на те, що він падав. Так, ця “Редмішка” падала на асфальт рази 3 точно без чохла.

Також невеликої уваги вимагає корпус: в ідеалі, на ньому не повинно бути слідів падіння (відколів) і спроб розкрити гаджет без спеціального пристосування.

Смартфон носили без чохла. Це видно по забрудненню в технологічних отворах

3. Проводимо перевірку смартфона

Вам потрібно буде зробити:

Перше – перезавантажити пристрій, щоб тести були об’єктними, а далі вже по пунктам:

Здійснити дзвінок, щоб перевірити працездатність мікрофона і динаміка. Не забудьте також перевірити гучномовець і роз’єм гарнітури: для цього достатньо підключити гарнітуру і зробити той самий дзвінок.

Перевірити камеру: зробити кілька знімків поблизу і вдалині (якщо пристрій має більш 2-х камер), а також записати короткий відеоролик і подивитися чи буде на ньому звук;

Приєднати зарядний пристрій кілька разів і подивитися чи відразу смартфон його “підхопить”. Наприклад, у iPhone є проблеми з гніздом зарядки, з часом воно розхитується, а ремонт у авторизованому сервіс центрі коштує пристойних грошей.

Викрутити яскравість на максимум, щоб переглянути дисплей на рудименти: можливо, при максимальній яскравості будуть якісь проблеми з екраном;

Запустити відео, подивитися чи не буде воно гальмувати і зависати. Включайте додаток Ютуб і ролик в максимальній якості. Якщо за кілька хвилин перегляду пристрій відчутно нагрівається, то можливо є якісь апаратні проблеми. Також можна запустити будь-яку гру, але тут вже все залежить від потужності пристрою;

Провести замір швидкості інтернету, бажано перевірити як мобільний Інтернет, так і Wi-Fi і Bluetooth (спробувати підключити гарнітуру).

Варто звернути також увагу на час відгуку екрану: якщо він занадто великий, то можливо смартфон підвисає, а якщо екран реагує на натискання з 2-го разу, то значить наявні проблеми з сенсором.

Перевірити інші датчики / сенсори і функції: датчик відбитка пальця, розблокування по обличчю, GPS, датчик яскравості, віброрежим.

Про акумулятор скажемо відразу: особисто ми вважаємо його витратним матеріалом. Є багато додатків, які показують зношення батареї, але вони всі не об’єктивні. Так, звичайно варто вивести рівень заряду у відсотках і постежити на час тесту пристрою як швидко вона буде розряджатися. Чим швидше відбувається цей процес, тим гірше.

Б/в смартфон бажано купувати безпосередньо у власника: його вичислити досить легко, подивившись чи є на його номері телефону інші оголошення про продаж. Також бажано, щоб комплектація була по максимуму повною – це знизить ризик того, що пристрій було отримано власником незаконним шляхом.