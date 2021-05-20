Що приховують особливості ремонту Xiaomi Redmi Note 8, Note 8t, Note 8 Pro

Ніколи не очікуєш, що в телефоні може щось зламатися, навіть в таких надійних пристроях, як Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Але в даний момент головною проблемою виступає пошук гарних спеціалістів, які візьмуться за цю справу в період карантину.





На подив найбільш вразливою частиною цих телефонів є задня кришка і скло камери. За статистикою несправностей і ремонтів Redmi note 8 в сервісному центрі МастерФон більше 40% поломок в Redmi Note 8 8t 8 pro відбувається через невдалого падіння і пошкодження заднього скла. Потім 30% поломок займають проблеми з екраном. 30% займають всі інші проблеми. Телефон не заряжається, не працює камера, вийшов з ладу мікрофон.

Телефон Redmi Note 8t не вмикається

Частіш за все ця проблема пов’язана з тим, що кнопка включення просто не реагує на натиск. Саме в такому випадку знову запустити пристрій не вдасться. Окрім цього зустрічаються ще й наступні проблеми:

Неполадки з ПО; Поломка плати, яка відповідає за цю функцію; Падіння смартфона або ж попадання води всередину.

Але для того, щоб точно визначити причину поломки, слід провести повну діагностику дисплею, акумулятору, системної плати та програмного забезпечення.

Якщо ж виявилося, що проблема в акумуляторі, достатньо буде його замінити.

Якщо проблема в програмному забезпеченні, то доведеться його скинути до заводських налаштувань. Але бувають і такі випадки, коли це не допомагає і треба повторно встановлювати ПЗ.

Якщо ж причина в замиканні плати, то треба буде перепаяти пошкоджену доріжку або замінити мікросхему. Рідше, доводиться повністю проводити її заміну.

Всі дії спеціалістів будуть розпочинатися саме з використання програматору. Саме до цього пристрою підключається смартфон і потім можна встановити наскільки пристрій працездатний, а також і відновити роботу операційної системи.

Якщо Xiaomi Redmi Note 8 Pro напитав вологи всередину

В першу чергу, коли смартфон падає у воду, страждає системна плата, динамік та дисплей. І якщо така подія сталася, то ремонт буде досить складною справою.

Для початку працівникові сервісу доведеться встановити що саме постраждало, і лише потім смартфон буде розбиратися повністю. Після того, як було виконано дану дію, телефон поміщується до ультразвукової ванни, аби усунути всі залишки вологи, згодом замінюються всі елементи, які вийшли зі строю і лише потім телефон збирається.

В такому випадку ціна ремонту може варіюватися від 600 і до 900 грн. Але точну вартість майстер зможе назвати лише після діагностики. Слід пам’ятати, що майстер абсолютно всі дії узгоджує з клієнтом, і в випадку якщо всі деталі узгоджено і ремонт телефону буде проводитися, то діагностика зазвичай безкоштовна. В випадку, якщо клієнт відмовляється від ремонту, то доведеться заплатити за діагностику.

Заміна задньої кришки та скла камери у Redmi Note 8 pro

Найбільш часта поломка телефонах серіїї redmi note 8. При падінні трискається скло задньої кришки або скло камери. І хоча з такими поломками телефон і далі може нормально функціонувати ми радимо провести заміну. Основна причина – через трішини в деталях корпусу може прониунути волога яка повністю виведе с ладу пристрій.

Скло камери і заднє скло корпусу різні запчастини тому в моделях redmi note 8 вони міняються окремо.

Скілька може коштує заміна кришки в телефоні xiaomi?

Заміна оргигінальної кришки коливається від 600 до 900 грн в залежності від кольору та моделі. Заміна кришки копії від 400 до 550 грн.

Скільки коштує заміна скла камери?

Ціна на заміну скла камери xiaomi redmi note 8 коштує від 300 до 400 грн

Заміна дисплею чи скла на Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Не для кого не секрет, що дисплеї від Xiaomi досить легко виходять зі строю, і навіть захисне скло не може дати стовідсоткової гарантії щодо цього. Достатньо буде простого падіння на тверду поверхню, або ж пари ударів. Саме через це досить часто на китайських представниках саме цього бренду проводиться заміна дисплею.

Слід зазначити, що в випадках, коли екран безживний, то одразу можна зрозуміти, що потрібна заміна дисплею. Але до цього може призвести не тільки падіння і удар, а ще й намокання матриці чи шлейфів. Якщо сталося те чи інше, дисплей вже працювати не буде. Іноді стаються випадки коли екран просто починає моргати, це значить, що контакти намокли або ж окислилися. Але бувають окремі випадки, коли з’являються дивні темні плями і телефон нормально працює. Вони також можуть з’являтися внаслідок падіння. Пізніше користувач може відчути незручності, адже гаджет частково стане некерованим і найкращим рішенням стане саме заміна дисплею в одному з сервісних центрів.

Складності в ремонті

Головною проблемою являється лише пошук оригінального дисплею для Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Але також досить складним етапом являється розбірка і збірка самого смартфону, адже використовуються дуже тонкі інструменти. Таку справу краще довіряти майстрам з гарним досвідом, і знайти таких можна за допомогою відгуків про сервісний центр. Ця маніпуляція потребує справжнього професіоналізму і обережності, адже дуже легко можна пошкодити ще й материнську плату або ж інші елементи. Коли всі роз’єми добре почищені і все підключено, майстер може приступати до збірки телефону.

Слід зазначити що наспраді оригінальні екрани до телефонім Xiaomi поставляються лише з рамкою корпусу

Економія під час ремонту смартфону Xiaomi

Важливою особливістю є те, що в випадку, коли розбилося лише скло, не доведеться повністю міняти дисплей на новий. Саме в такому випадку достатньо простої заміни скла і ціна ремонту обійдеться приблизно в 850-900 гривень.

Відремонтувати та полагодити пристрої Xiaomi можна у відділення сервісного центру МайстерФон

Детальніше про всі ціни щодо ремонту Xiaomi Redmi Note 8 Pro можна дізнатися на сторінці: https://xiaomi-service.kiev.ua/services/remont-xiaomi-redmi-note-8-pro/

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