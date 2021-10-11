Що таке WireGuard і як його налаштувати на Android

Віртуальні приватні мережі давно перестали бути екзотикою. Все більше користувачів використовують протоколи VPN для обходу блокування сайтів і підвищення мережевої безпеки, а іноді і для прискорення з’єднання. Поговоримо про набираючий популярність VPN-протокол WireGuard, про його переваги, недоліки, налаштування тунелю на Android.





WireGuard з’явився ще в 2016 році. Алгоритм був сирий і не привернув уваги мережевої громадськості. Всерйоз протокол стали сприймати в 2020, коли підтримку WireGuard включили в ядро ​​Linux і Android.

Що таке WireGuard

WireGuard – протокол зв’язку по віртуальній приватній мережі та програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом. Спочатку планувався в якості продуктивної і менш ресурсномісткої альтернативи протоколам тунелювання OpenVPN і IPSec. Судячи по діаграмах на сайті розробників, завдання виконано: WireGuard виграє у конкуруючих протоколів з розгромним рахунком.

Однак ці графіки показові, коли мова йде про Linux, причому не про всі дистрибутиви. У разі інших операційних систем і використання стороннього програмного забезпечення різниця в продуктивності може виявитися не такою великою.

Переваги WireGuard

Компактна кодова база (4000 рядків коду проти 500-600 тисяч рядків у OpenVPN і IPSec. Висока продуктивність. Низькі вимоги до апаратного забезпечення. Простота налаштувань. Високий рівень безпеки. Відкритий вихідний код.

Недоліки WireGuard

WireGuard працює тільки через UDP. Це може стати недоліком, якщо ваш провайдер блокує передачу даних через порти UDP. Другим мінусом можна вважати обмежений набір криптографічних рішень. Однак і це буде недоліком далеко не для всіх користувачів.

Налаштування WireGuard в Android

Щоб налаштувати WireGuard в Android: