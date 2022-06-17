Битва флагманів: порівняння процесорів Mediatek Dimensity 9000 та Snapdragon 8 Gen 1

Після того, як MediaTek представила свою топову SoC Dimensity 9000, а Qualcomm винайшла Snapdragon 8 Gen 1, в мережі з’явилися перші порівняння двох цих платформ, і вони вказували на те, що MediaTek свою роботу зробила краще. І ось зараз з’явилося підтвердження цим даним.





Коробка з тильною кришкою та екраном з величезними рамками – саме так виглядає інженерний зразок смартфона на Dimensity 9000. І що найважливіше – у нього немає системи охолодження. Так що результати треба оцінювати з урахуванням того, що у серійних смартфонів на Dimensity 9000 проблем із тротлінгом буде набагато менше.

Але для початку – наочна оцінка архітектури CPU обох платформ. З наочного порівняння випливає, що середні ядра в SoC MediaTek працюють на вищій тактовій частоті, а ще у платформи тайванської компанії більше кеш-пам’яті, а це важливий момент. Обидві SoC виробляються по 4-нанометровому техпроцесу, але виробники різні: у MediaTek – TSMC, а у Qualcomm – Samsung. Автор ролика вказує на те, що TSMC зі своєю роботою, зважаючи на все, справляється краще.

CPU Dimensity 9000 забезпечує більшу потужність, особливо це помітно в багатопотоковому тесті. При цьому споживання енергії у цієї платформи менше. Щодо GPU перевага на стороні Qualcomm – Adreno 730 дійсно швидше, але, по-перше, не так вже й сильно, а по-друге, у перерахунку на Ват витрачається енергії продуктивність GPU Mali-G710 MC10 вище.

У Genshin Impact Snapdragon 8 Gen 1 демонструє свою перевагу за рахунок Adreno 730, але Dimensity 9000, як і раніше, енергоефективніший. Кадрова частота на рівні Snapdragon 888 c GPU Adreno 660, а споживання енергії навіть менше.

Загалом, у MediaTek з’явилася дійсно дуже цікава платформа. Але тут оглядач вказує на один дуже важливий момент: у випадку смартфонів на SoC MediaTek все дуже залежить від того, як ґрунтовно виробник готового пристрою підійде до програмної оптимізації до платформи. Саме тому, що деякі пристрої на SoC MediaTek слабо оптимізовані (або взагалі не оптимізовані), вони не в змозі розкрити весь потенціал апаратної платформи.