Універсальний антивірус від Windows працюватиме на всіх пристроях – смартфонах, комп’ютерах та планшетах

Microsoft представила свій універсальний антивірус «Захисник», доступний тепер не тільки для Windows-комп’ютерів, але також для пристроїв на MacOS, iOS і Android. Сервіс надає захист на різних платформах та дозволяє керувати усіма своїми гаджетами в одному місці.





Важливо відзначити, що для використання «Захисника» необхідно оформити передплату Microsoft 365. Існує як персональний тариф за $6,99 на місяць, так і сімейний на 6 осіб (30 пристроїв) за $9,99 на місяць. Функціональність програми залежить від конкретної платформи.

Найбільше можливостей отримують користувачі Android, де «Захисник» виконує пошук та блокування вірусів та шкідливих програм, а також перевіряє посилання на предмет веб-фішингу. У Windows нова програма не замінює однойменний вбудований софт, лише дозволяє переглядати статус інших пристроїв користувача та членів його сім’ї, а також надає звіти про роботу сторонніх антивірусів, встановлених на комп’ютері.

Крім того, сервіс надає попередження та поради щодо безпеки. На macOS програма виконує схоже завдання, а на iOS та iPadOS через закритість цих систем пропонується лише частковий захист від веб-фішингу та можливість перегляду статусу інших гаджетів.

Microsoft Defender вже можна завантажити для Windows, MacOS, iOS та Android.