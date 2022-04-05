Чому всі забули про знаменитий програвач Winamp

Пам’ятаєте Winamp? Програма була встановлена ​​практично на всіх комп’ютерах на початку цього століття, як зараз звичайний веб-браузер. Але зараз мало хто користується Winamp’ом та й сама програма вже давно не оновлювалася. У 2013 році власник плеєра, американська компанія AOL, заявляла про повне закриття проекту. Але проект купила компанія Radionomy та підтримувала ще кілька років. Остання версія датована жовтнем 2018 року, а перша вийшла далекого 1997 року.





Ходять чутки про «перезавантаження» плеєра, але поки що це лише чутки. Що ж сталося, що знаменита програма раптом перестала бути актуальною? Адже до неї було створено багато різних доповнень, можна було як завгодно розфарбувати улюблений плеєр за допомогою скінів та анімації.

У першому десятилітті цього століття, як правило, ми слухали музику на комп’ютері. Навіть якщо вдома була хороший музичний центр, то все одно його примудрялися підключати до ПК, адже аудіотехніка тих років не мала змоги відтворювати аудіо за допомогою флешки чи карти пам’яті. Потрібно було записувати CD чи DVD диск, що завжди було зручно. Основним джерелом був комп’ютер, а Winamp – зручна та легка програма з великим функціоналом.

До того ж, музику тримали на ПК та завантажували через інтернет за допомогою торентів. Але з появою безлімітного та швидкісного інтернету з’явилися різні стрімінгові послуги.

Широке поширення смартфонів спричинило те, що люди почали відмовлятися від використання комп’ютера. Адже почитати новини, перевірити пошту, поспілкуватися з друзями можна тепер не включаючи ПК. Winamp у ті роки теж не спав і випустив версію для Android, але, на жаль, вона не завоювала популярність.

Можливо, якби власники плеєра трансформували свій софт під стрімінговий сервіс, то доля проекту була б іншою. Але зараз людям набагато простіше слухати улюблену музику у тих місцях, де вони можуть швидко отримати нові композиції.

Сьогодні Winamp швидше за мертвий, ніж живий. Використовується, хіба що аматорами та тими, хто працює на морально застарілому залозі. Просунуті аудіофіли використовують сучасний AIMP. Подейкують, що якість звучання у AIMP набагато краща, ніж у Winamp, особливо якщо слухати аудіофайли без стиску, наприклад, у форматі FLAC.

А Winamp? Подивимося. На момент написання статті при спробі завантажити програму з офіційного сайту Windows 10 не дає цього зробити – вискакує попередження про потенційно небажаний додаток.

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