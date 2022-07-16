Ноутбук під час війни: як вибрати бюджетну модель та не прогадати

Вибір недорого ноутбука, справа насправді непроста, а особливо зараз, коли в Україні війна, і економити доводиться буквально на всьому. Є кілька нюансів, про які краще знати, ніж купувати першу-ліпшу модель тільки через вартість. Розглянемо кілька важливих нюансів при виборі бюджетного лептопа.





Бренд

В принципі він тут не має значення. Адже є лише кілька заводів у світі, які постачають комплектуючі іншим компаніям. Але точно не варто брати ноутбук від зовсім сірого чи невідомого бренду. У будь-якому випадку, перед покупкою потрібно почитати відгуки як на торгову марку, так і на конкретну модель пристрою.

Є цікаве спостереження – деякі гіганти типу Huawei не виробляють бюджетні лептопи, щоб нестача потужності не призвела до великої кількості негативних відгуків.

Якість корпусу

Якщо замовляти через інтернет, то оцінити можна лише за відгуками та відео оглядами. Тонкий пластмасовий корпус і квола клавіатура — два суттєві мінуси бюджетників. Якщо ноутбук стоятиме вдома на столі, то нічого страшного немає. Але якщо активно використовувати в різних місцях, то можуть бути проблеми – надлами на корпусі, вихід з ладу петлі кришки, випадання кнопок на клавіатурі.

Якщо є можливість, краще піти в магазин і ретельно оглянути лептоп, тільки не забувайте про правила безпеки і не нехтуйте повітряними тривогами. Банальна заміна клавіатури через рік використання може коштувати більше, ніж чверть вартості самого пристрою. Краще щоб корпус лептопа був металевим. Але такі моделі, як правило, вже не належать до бюджетних.

Екран

Вибір тут невеликий – TN або IPS. Якщо є можливість додати трохи грошей, краще взяти пристрій з IPS екраном. Якщо ноутбук потрібен тільки для роботи з документами, то TN матриця цілком собі підійде. На IPS кольори насиченіші, сам екран яскравіший і кути огляду краще, ніж у TN.

Потужність

Бажано, щоб процесор був не молодшим за Core i3 від Intel або Ryzen 3 від AMD (з частотою від 2 ГГц). Так, такі лептопи коштують від 15 тисяч гривень, але все ж таки є бюджетними. На лінійку процесорів нижче не варто дивитися – буде більше мук, ніж користі. Краще додати 5 тисяч, ніж купувати пристрій зі слабким CPU за десятку.

Оперативна пам’ять має бути не менше 4-х гігабайт. Бажано, щоб ноутбук підтримував збільшення пам’яті до 8 або 16. Трохи згодом можна купити плату пам’яті та самостійно встановити.

Накопичувач – обов’язково SSD. І, бажано, щоб SSD “диск” був класичним, а не впаяним у плату (eMMC). Уточнити такі деталі можна через пошукову систему, ввівши модель бажаного лептопа. На обсяг не варто звертати уваги — чим він буде більшим, тим дорожчий сам пристрій. Завжди можна придбати зовнішній накопичувач та зберігати потрібні дані на ньому.

Все інше вже другорядне. Так, бажано, щоб ноутбук мав сучасний порт USB Type-C, але якщо його немає, завжди можна скористатися перехідником. Інші параметри, такі як Wi-Fi, Bluetooth та інші, будуть відповідати вартості пристрою і не можуть бути пріоритетними при виборі.