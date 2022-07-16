У Чумацькому Шляху виявлено дві нові планети де рік триває лише 4 дні

Gaia — це корабель НАСА для картографування зірок, і це його основна місія. Тим часом у даних, зібраних зондом, вчені виявили два курйози, яких не очікували. Це дві екзопланети, схожі на Юпітер .

Обидві планети були знайдені завдяки штучному інтелекту в архівних даних, зібраних зондом Gaia. Відкриття цікаве тим, що досі вчені не підозрювали, що створена НАСА космічна обсерваторія виконає роль мисливця за екзопланетами, але це так.

Знайдені екзопланети назвали Gaia-1b і Gaia-2b . Це схожі на Юпітера газові гіганти, які знаходяться дуже близько до своїх зірок. Для обох рік триває близько чотирьох днів. Планети були підтверджені за допомогою Великого бінокулярного телескопа в Арізоні. Це ще не кінець, адже в даних з корабля також є 40 потенційних кандидатів на екзопланети. Наразі астрофізику вдалося знайти їх понад 5000 .