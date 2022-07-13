Вчені змоделювали нові наслідки ядерної війни

Фахівець Шеріл Харрісон з Університету штату Луїзіана та інші вчені створили кілька комп’ютерних симуляцій, щоб вивчити вплив ядерної війни на нашу планету. Про це пише SciTechDaily.





У всіх змодельованих сценаріях на Землю спочатку обрушаться ядерні вогняні бурі – через них величезна кількість сажі та диму потраплять у верхні шари атмосфери. Сонячним променям крізь них проникати буде дуже складно, що позначиться на рослинності й у результаті призведе до неврожаю у всьому світі.

У перший місяць після ядерного вибуху середня глобальна температура знизиться приблизно на 7 °C. Здається, що небагато, але насправді це більше, ніж значення, з якими Земля стикалася в останній льодовиковий період.

«Не має значення, хто кого бомбитиме. Це можуть бути Індія та Пакистан або НАТО та Росія. Як тільки дим потрапляє у верхні шари атмосфери, він пошириться по всьому світу і торкнеться всіх», — каже фахівець Харрісон.

Навіть після того, як дим розсіється, температура океану швидко впаде і не повернеться до довоєнного стану. У міру того, як планета буде охолоджуватися, морський лід розшириться більш ніж на 6 млн. квадратних миль і досягне 1,8 м у глибину в деяких басейнах з великими портами, у тому числі в китайському місті Тяньцзінь, Копенгагені та Санкт-Петербурзі.

Морський лід пошириться на зазвичай вільні від льоду прибережні райони, блокуючи судноплавство в Північній півкулі, що ускладнить доставку продовольства та запасів у деякі місця на Землі.

Раптове скорочення тепла та світла вб’є морські водорості, які є основою морського харчового ланцюга. Мешканці морів та океанів не зможуть нормально харчуватися – це зупинить розвиток великої частини рибальства та аквакультури.

Масштаб трагедії на конкретних цифрах

Дослідники змоделювали, що станеться із системами Землі, якщо США та Росія застосують 4400 ядерних боєприпасів потужністю 100 кілотонн для бомбардування міст та промислових районів . Це призведе до пожеж, в результаті яких 150 тераграм диму і частинок, що поглинають сонячне світло, потраплять у верхні шари атмосфери.

Якщо Індія та Пакистан застосують близько 500 ядерних боєприпасів потужністю 100 кілотонн, то у верхні шари атмосфери потрапить від 5 до 47 тераграм диму та сажі.

Щоб відновитись, океанам знадобиться більше часу, ніж суші. У найруйнівнішому з розглянутих вченими сценаріїв відновлення океану займе десятиліття на поверхні і сотні років на глибині, тоді як зміни арктичного морського льоду, ймовірно, триватимуть тисячі років і фактично стануть «ядерним малим льодовиковим періодом».