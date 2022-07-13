Глава Nokia передбачив зникнення смартфонів до 2030 року: що їх замінить

Про це заявив Пекка Лундмарк (глава Nokia). Здавалося б, що це ще одна фантазія про майбутнє, яких звучить достатньо з вуст різних політиків, підприємців і сильних світу цього. Але ця заява все-таки має технічну основу.





Однією з головних концепцій розвитку стільникових мереж і взагалі технологій є створення інфраструктури для Метавсесвіту . Під цим терміном розуміється світ, у якому люди взаємодіють один з одним дистанційно через всілякі гаджети доповненої та віртуальної реальності. Вони будуть створювати настільки потужне відчуття присутності, що ділові відрядження, туризм, поїздки до родичів виявляться просто непотрібними. І взагалі виходити з дому особливої ​​потреби не буде.

Так, це концепція, тому вона виглядає дуже футуристичною і її складно спроектувати на наше повсякденне життя. Це не потрібно. Насправді, мета всіх концепцій (наприклад, концепткарів на автосалонах) лише задавати напрямок розвитку.

Головне, що потрібно зрозуміти: у майбутньому буде багато гаджетів віртуальної та доповненої реальності, яка спрощує наше спілкування, розваги та роботу. От і все. Це стане можливим завдяки якісному розвитку стільникових мереж та появі поколінь 5.5G та 6G.

Одними з основних вимог до нових стандартів стільникового зв’язку будуть суттєве зменшення затримок, геолокація у приміщеннях та надточна синхронізація.

Це дозволить суттєво збільшити функціонал пристроїв, зробити відгук миттєвим, реалістичним. Крім того, можна буде перемістити обчислювальну частину для створення віртуальної реальності з кінцевих пристроїв на сервер, що зробить гаджети більш простими, компактними та дешевими.

Одним із пристроїв, які прийдуть на зміну смартфонам, на думку глави Нокії, стануть окуляри доповненої реальності . Користувачеві вже не потрібен екран, тому що вся інформація буде проектуватися на скло окулярів, будь-яку поверхню або навіть просто висіти у повітрі. Керувати ними можна буде голосом чи навіть через нейроінтерфейс, тобто командами безпосередньо з мозку.

І дата – 2030 дуже точно збігається з іншою прогнозованою датою – початком експлуатації мереж 6G. Вже зараз триває стадія обговорень концепції та фундаментальних досліджень. Приблизно до 2025 року розпочнеться специфікація стандарту. До 2028 року будуть перші тести та початок виробництва гаджетів, здатних працювати з 6G. Ну і через пару років – перші мережі. І це плани не саме Нокіа, а всіх виробників та інститутів.

Тому те, що сказав Пекка Лундмарк – це фактично переказ концепції розвитку стільникових мереж. Чи буде відмова від смартфонів до 2030 року? Не думаємо. Швидше ми побачимо появу нових пристроїв, які сильно спростять та урізноманітнять наше життя. Пройдуть ще десятиліття, перш ніж ми почнемо відмовлятися від смартфонів. Хоча це теж лише наші припущення.