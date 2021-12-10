Експерти розповіли, що таке метавсесвіт

Концепція метавсесвіту з’явилася і почала набирати обертів ще задовго до того, як Facebook був перейменований на Meta, а генеральний директор компанії Марк Цукерберг докладно розповів про свої плани. Від правди нікуди не подітися – метасвіт уже тут, і, мабуть, надовго!





Питання, однак, полягає в тому, що таке метавсесвіт? Чи справді він є чимось серйозним? Може це чергова «мильна бульбашка», яка лусне через деякий час?

Трохи нижче ми глибоко поринемо в концепцію метавсесвіту і поговоримо про його минуле, сьогодення і, що найважливіше, майбутнє.

МЕТАВСЕСВІТ – ЦЕ ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ

Метавсесвіт – віртуальна реальність, але це не зовсім те, що ви бачили у фантастичних блокбастерах.

Уявіть собі таку франшизу як «Матриця». У ній світ є цифровою симуляцією, до якої підключений кожен. Вона настільки добре продумана, що майже ніхто не знає, що все це відбувається у віртуальному всесвіті.

Метавсесвіт, звичайно, ще далекий від цього, але у нього безперечно є потенціал перетворитися на щось не менш захоплююче.

Ідея, що лежить в основі метавсесвіту, існує набагато довше, ніж Meta, яку хоче створити Цукерберг і Ко. Насправді, вона набагато старша, ніж сама соціальна мережа. Сам Марк назвав це “уособленим” Інтернетом, в якому користувач знаходиться всередині контенту, а не просто переглядає його.

Справжнє визначення метавсесвіту досить широке.

По суті, метавсесвіт – віртуальна реальність, яка дозволяє людям з усього світу взаємодіяти як один з одним, так і з самим метавсесвітом. Однак є безліч способів інтерпретувати цю концепцію, тому з роками вона зазнала значних змін.

Природа інтернету така, що ми завжди з чимось взаємодіємо – чи це веб-сайт, гра або програма чату, яка пов’язує нас із друзями. Метавсесвіт робить крок уперед і поміщає користувача в епіцентр дії. Це відкриває двері до більш реалістичних вражень, які ви навряд чи отримаєте під час простого перегляду веб-сторінок або відео.

У ЧОМУ РІЗНИЦЯ МІЖ МЕТАВСЕСВІТОМ ТА VR?

Віртуальна реальність (VR) та доповнена реальність (AR) – технології, які тісно пов’язані з метавсесвітом, однак це не одне й те саме. Не треба розглядати ці концепції як різні ітерації одного й того самого – це окремі складові, які доповнюють одна одну.

Засоби VR та AR дозволяють поринути у віртуальний світ. Перші створюють абсолютно нове середовище, чи то гра чи фільм, і користувач має взаємодіяти з цим світом. AR, з іншого боку, просто додає реальному світу шарів. Тобто люди можуть, як і раніше, взаємодіяти з фізичним середовищем, отримуючи додаткову інформацію від своїх пристроїв або додатків.

Різниця полягає у призначенні. Ви можете грати в VR або AR-гру в будь-який момент, не взаємодіючи з іншими людьми, у той час як метавсесвіт, за задумом Meta та інших компаній, насамперед здійснює контакт між людьми.

ХТО СТВОРЮЄ МЕТАВСЕСВІТ?

Нещодавня заява Цукерберга про Meta привернула увагу мільйонів людей по всьому світу, однак у цій гонці, окрім Facebook, беруть участь кілька великих компаній.

Кожна з них має власне бачення метавсесвіту, що, безумовно, плюс, адже це говорить нам про те, що концепт і надалі розширюватиметься.

Якщо говорити про Facebook, то їхній шлях до метавсесвіту насправді не викликає подиву. У березні 2014 року компанія придбала Oculus за 2,3 мільярда доларів і продовжила випускати продукти Oculus Quest, створюючи одні з найкращих VR-гарнітур на сьогоднішній день.

Враховуючи, що тепер Meta планує значною мірою покладатися як на VR, так і на AR, щоб привнести в метавсесвіт реалізм, покупка Oculus сім років тому виглядає цілком зваженим і обдуманим рішенням.

Варто зазначити, що Oculus Quest чекає на ребрендинг: починаючи з 2022 року вся лінійка продуктів буде перейменована в Meta Quest.

Крім Meta Quest, Ендрю Босуорт, технічний директор Meta оголосив, що деякі продукти Oculus будуть називатися Meta Horizon. За його словами, такий брендинг охопить усю платформу метавсесвіту VR.

Відразу після гучної заяви Facebook, ще один гігант, Microsoft, вирішив не відставати, і також стрибнув у поїзд із пунктом призначення «метасвіт». Компанія прагне створити свого роду метасвіт усередині Microsoft Teams, починаючи з 2022 року.

Компанія розробила платформу Mesh, завдяки якій у кожного користувача Teams з’явиться відчуття повної присутності. Наприклад, люди матимуть враження, що вони в одній кімнаті, навіть коли вони знаходяться на різних континентах. Користувачі можуть взаємодіяти з 3D-контентом або один з одним через програми Mesh на будь-якій платформі або пристрої.

За допомогою Mesh можна організувати так звану “холопортацію”, передаючи фотореалістичне зображення у змішаній реальності, а також створювати віртуальні аватари, які зможуть виражати емоції.

Проект Microsoft не виглядає настільки глобальним, якщо порівняти з Meta, але компанія виразно зробила крок у метавсесвіт. Такі зміни в Teams вказують на те, що, як і у випадку з Meta, Microsoft цілком може інтегрувати метасвіт у майбутнє віддаленої роботи.

Не відстає і Nvidia – вони також мають, що показати. Тут ми говоримо про програму під назвою Nvidia Omniverse. Бренд рекламує її як платформу для прискорення спільної роботи та моделювання в реальному часі для компаній будь-якого масштабу.

Це хмарна розробка. Таким чином, платформа є загальнодоступною та залишається незмінною між сеансами. Працює вона в системах на базі RTX, а дані можуть передаватися на будь-який пристрій.

Nvidia, схоже, вирішила піти трохи іншим шляхом. Поки Meta та Microsoft приділяють велику увагу соціальному аспекту метавсесвіту, Nvidia зосереджена на колаборації та вивченні нових технологій.

Omniverse використовують дизайнери, інженери-робототехніки та інші експерти у галузі моделювання. Одним із прикладів є Ericsson – інженери компанії використовують Omniverse для моделювання 5G хвиль у міських умовах.

Заглядаючи у майбутнє, на горизонті можна побачити ще одного гравця. За чутками, Apple розробляє як повноцінну VR гарнітуру, так і AR пристрій, що лише вкотре підтверджує прагнення компанії до метавсесвіту.

Обидва девайси, ймовірно, підключатимуться до метавсесвіту, щоб функціонувати на 100%, тому Apple, можливо, не так вже й сильно відстає від Meta.

МЕТАВСЕСВІТ – ЦЕ, ПО СУТІ, ВІДЕОГРА?

Ні не зовсім. Все залежить від погляду конкретного користувача.

По суті, онлайн-ігри, такі як Fortnite, World of Warcraft або Minecraft, є метавсесвітами. Кожна по-своєму. Вони створюють віртуальний світ, до якого гравці можуть приєднуватися і покинути, коли їм заманеться.

Прогрес гравця зберігається на зовнішньому сервері та доступний для перегляду іншим користувачам. Таким чином, все, що ви робите в цих іграх, можна переглянути пізніше.

Технічно кожну гру можна розглядати як метавсесвіт, і всі метавсесвіти, над якими на сьогоднішній день працюють різні технологічні гіганти, можуть включати деякі елементи з ігор.

Однак цей концепт набагато ширший, ніж просто відеогра. Суть у тому, щоб робити повсякденні речі (відвідування уроків, роботи тощо) у віртуальному просторі.

Так, звичайно, між відеоіграми і концептом метавсесвіту є зв’язок: ви все також взаємодієте з іншими людьми, виконуєте різні завдання і певною мірою формуєте світ навколо вас. Однак усе це вкладається в обмеження гри.

Як приклад наведемо Minecraft. У цій грі ви можете побудувати собі гігантський замок, але World of Warcraft гравці не мають такого рівня свободи дій. Користувачам дозволяється володіти гарнізоном, проте вони практично не впливають на те, як він виглядає та де розміщується.

Згадані вище тайтли популярні, проте важливо відзначити, що концепція метавсесвіту існує у багатьох відеоіграх досить давно. Second Life, що вийшла в 2003 році, по суті, є метавсесвітом, у якого навіть немає кінцевої мети: ви просто тиняєтеся по світу і взаємодієте з іншими гравцями. Ах так, там ще можна літати.

В ідеальному метавсесвіті ви самі визначаєте свою долю, а багато із загальних обмежень відеоігор знято. Однак перший крок ідентичний майже для кожного метавсесвіту: потрібно створити свого персонажа.

АВАТАРИ



У метавсесвіті користувачам дається аватар – зображення користувача, яке вони можуть налаштувати так, як їм подобається. Зовнішній вигляд аватара залежить від конкретної платформи.

Це може бути щось дуже просте чи високоякісне, з великими можливостями кастомізації. За своєю натурою аватар – реалістична 3D модель користувача, яка, згідно з концептом, повинна в реальному часі повторювати всі рухи.

Аватар, який створюється раз, є своєрідним «квитком» користувача в метавсесвіт. Він рухається, розмовляє, досліджує місцевість і багато чого іншого. Обмеження аватара пов’язані з платформою.

У деяких випадках метавсесвіт нагадує відеогру і дозволяє користувачеві пересуватися за допомогою клавіатури та миші. Більш просунуті версії включають використання гарнітур та елементів управління віртуальною реальністю – вони по-справжньому занурюють користувача у світ за рахунок повторення реальних рухів у метавсесвіті.

Всі компанії по-різному підходять до створення аватарів. Microsoft Mesh інтегрується в Teams у 2022 році, наприклад. Програма дозволить користувачеві створити індивідуальний аватар для себе.

Завдяки використанню технології змішаної реальності аватар максимально реалістично представлятиме користувача. У майбутньому це буде включати повний спектр виразів обличчя, язика тіла та фону.

У Meta також є великі плани створення аватарів у своєму майбутньому метавсесвіті Horizon Worlds: вони будуть підтримуватися віртуальною реальністю і копіювати дії користувача в реальному часі.

Хоча все це звучить красиво, аватари нині не мають ніг – можливо, це потрібно для того, щоб полегшити пересування. Тим не менш, Meta також працює над створенням максимально реалістичних зображень, які відображатимуться у певний час разом із навколишнім середовищем.

Незалежно від платформи, ідеальний метавсесвіт дозволить користувачам самим вибирати, як вони хочуть виглядати, зберігаючи при цьому реалістичність виразів обличчя та рухів за підтримки VR.

ЯКИЙ ВИГЛЯД МАЄ МЕТАВСЕСВІТ?

Перш ніж відповісти на це питання, потрібно прояснити один дуже важливий момент: не існує єдиного метавсесвіту, який би з’єднував усі інші всесвіти в одне ціле. Так, всі вони передбачають використання Інтернету для з’єднання користувачів один з одним, однак один метавсесвіт може повністю відрізнятися від інших.

Те, як виглядає метавсесвіт, повністю залежить від творця. Деякі з них подібні до пісочниці, що надає багато можливостей для креативу і не сильно обмежує користувача. Подумайте про Minecraft, але більш масштабний: всі живуть в одному світі, а не на сервері з друзями.

«Метавсесвіт може виглядати як шкільна аудиторія, вулиця, ліс або дно океану».

У такому метавсесвіті, як і раніше, діють правила реального світу. Ви, швидше за все, побачите небо, будівлі та природу, а головне – інших людей. Стиль також залежить від творців і може бути як мультяшним, і реалістичним (чи чимось середнім).

Однак, як підкреслив Цукерберг у своєму виступі, метавсесвіт не має тих самих обмежень, що й реальний світ: ви можете відправитися в космос з усією сім’єю (за умови, що творці надають таку можливість).

Суть у тому, що метасвіт може виглядати як шкільна аудиторія, вулиця, ліс або дно океану. Однак найбільш популярні платформи пропонують якусь суміш всього цього, завдяки свободі, яка надається користувачам.

МЕТАВСЕСВІТ: КОНЦЕПТ ЧИ РЕАЛЬНА МОЖЛИВІСТЬ?

Давайте швидко пройдемося за станом речей на даний момент. Ми маємо віртуальну реальність, в якій обмеження знаходяться в руках її творця. У нас є аватар, який представляє користувача (тобто кожного з нас). І, звичайно, ми маємо підключення до Інтернету, яке дозволяє приєднатися до цього віртуального світу.

Що ж далі? По різному.

За ідеальних обставин метавсесвіт повинен з’єднувати кожного користувача один з одним. Загальнодоступний сервер забезпечить можливість взаємодії з усіма, хто підключений у той чи інший момент. Однак насправді все може бути інакше.

Певні метавсесвіти стають дедалі популярнішими, і сервери, де вони розміщені, нездатні обробляти такі величезні навантаження трафіку. Таким чином, деякі розробники створюють різні шари, які поділяють користувачів фактично зменшуючи світ.

У майбутньому, можливо, цю проблему вдасться вирішити, але зараз метавсесвіт часто має фрагментарний характер. Не кажучи вже про те, що люди використовують різні платформи та вибирають всесвіт на основі особистих уподобань.

Вище ми вже згадували, що кожна компанія має свій погляд на метавсесвіт. Facebook працює над Horizon Worlds, Nvidia – над Omniverse, і є ще багато дрібних гравців на дуже великому ринку. Навіть у світі криптовалют є свої власні метавсесвіти.

Всі метавсесвіти відключені один від одного, працюють на різних платформах і не мають загального призначення. Це говорить нам про те, що ідея одного великого метавсесвіту неможлива (принаймні поки що).

Якщо метавсесвіт – один гігантський віртуальний світ, доступний кожному, то всім компаніям, що беруть участь у створенні власних метавсесвітів, необхідно поєднати зусилля. Проте, співпраці між брендами мало, оскільки серверні технології також мають розвиватися.

Щоб розмістити всі різні ітерації метавсесвіту на одній платформі, неймовірні навантаження на сервер повинні оброблятись не тільки хостом, а й кінцевим користувачем.

Поки це не стане можливим, метасвіт залишається фрагментованим: користувачі змушені вибирати окрему платформу, перш ніж зможуть підключитися до віртуального світу.

У ЧОМУ МЕТА МЕТАВСЕСВІТУ?

Якщо розглядати метавсесвіт як концепцію, то дати чітке визначення досить складно, особливо враховуючи, що він здається безмежним. Таким чином, головна мета залежатиме не тільки від творців, а й від кожного окремого користувача.

Однак якщо узагальнити, то головне завдання метавсесвіту – контакт з іншими користувачами через віртуальний всесвіт, доступний кожному. Чи це робота або просто розвага, метавсесвіт існує, щоб виходити далеко за межі реальності, пов’язуючи людей з усього світу.

Те, що користувачі, представлені аватарами, можуть взаємодіяти зі світом без будь-яких чітких цілей, дає більшу свободу вибору. Саме на цьому і будується Meta – на факті, що в метавсесвіті ви можете робити практично все, що захочете.

Давайте розглянемо деякі з найбільш поширені речі, які користувачі можуть робити всередині метавсесвіту.

МАЙНО

Одна з найпоширеніших речей у метавсесвіті – здатність купувати ділянки землі. Таке майно при покупці призначається одному конкретному користувачеві та стає недоступним для інших гравців, поки належить конкретному аватару. Земельні ділянки можна купувати чи брати у найм, як у реальному світі.

Користувач може використовувати придбану власність на власний розсуд. Деякі вважають за краще побудувати галерею для розміщення предметів, тоді як інші створюють магазини чи громадські місця.

Сама концепція надання користувачам можливості вільно переміщатися і будувати все, що вони хочуть у своєму власному просторі, не є новою, і вона безумовно сприяє успіху таких ігор, як Minecraft або Roblox.

Креативність користувачів економить багато часу розробникам метавсесвіту, яким інакше довелося б витрачати його на проектування будівель та інших речей.

Звичайно, це все ще Інтернет, але надто велика свобода може призвести до різних форм зловживань. Саме тому більшість метавсесвітів контролюють контент, створений користувачами, і деякі речі, залежно від хоста, можуть бути вилучені. Навіть всесвіт , що здається нескінченним має свої обмеження.

ОБМІН МАЙНОМ

Будь-яке майно, яке у вас є в метавсесвіті, можна продати або обміняти з іншими користувачами. Це додає так званий елемент багатства та престижу в світ.

Деякі лоти вартують більше, ніж інші, деякі предмети рідкісні, а інші звичайні – все це створює економіку, що застосовується до конкретного метавсесвіту.

Зазвичай ділянки землі в метавсесвіті розрізняються за розміром та місцезнаходженням. Оскільки це віртуальне відтворення реального життя, не дивно, що ринок нерухомості живий і процвітає навіть у метавсесвіті.

Ділянки землі, розташовані ближче до жвавих районів, або ті, які можуть похвалитися іншими видами розкоші, коштують набагато дорожче, ніж крихітний квадрат трави на околиці міста.

РЕКЛАМА

Деякі метавсесвіти здатні залучити як простих користувачів, так і цілі корпорації. Всесвіт наповнений багатьма людьми, що відкриває можливості для реклами. Проста покупка землі та розміщення логотипу компанії може бути ефективним способом пробудити інтерес до того чи іншого продукту.

Крім цього, компанії можуть отримати вигоду з метавсесвіту багатьма іншими способами: організація заходів, кросовери між франшизами та взаємодія з базою користувача стали набагато простішими.

ЖИТИ ТА ВЗАЄМОДІЯТИ

Вищезгадані приклади є технічними формальностями, якщо порівнювати їх з ідеальним метавсесвітом – місцем, здатним замінити реальність.

Це, звичайно ж, відбудеться ще не скоро, проте зусилля таких компаній, як Meta або VRChat, дедалі більше наближають нас до цього концепту.

В ідеальних умовах ви здатні взаємодіяти з кожною людиною довкола вас. Це виходить за межі текстового чату, як у випадку з Second Life або Habbo. Голосове спілкування, VR та AR гарнітури забезпечують взаємодію на зовсім іншому рівні.

Чи це зустріч з друзями, стрибки з парашутом або навчання у віртуальній бібліотеці, основна концепція метавсесвіту завжди буде обертатися навколо взаємодії між людьми.

РОБОТА ТА НАВЧАННЯ

Багато компаній приділяють велику увагу здатності працювати, співпрацювати та навчатися разом у метавсесвіті.

Microsoft планує використовувати свою платформу Mesh для того, щоб зробити нудні відеоконференції набагато веселішими та реалістичнішими. Meta планує створити віртуальні робочі місця, надаючи дистанційним працівникам можливість проводити час разом у віртуальній реальності протягом робочого дня.

Якщо говорити про роботу, метасвіт може використовуватися по-різному. Насамперед це стосується моделюванню реальних завдань у віртуальній реальності. Цим можуть скористатися інженери, програмісти, дизайнери та багато інших професіоналів через такі платформи, як Omniverse від Nvidia.

У ЧОМУ ЗВ’ЯЗОК МІЖ МЕТАВСЕСВІТОМ, КРИПТОВАЛЮТОЮ ТА NFT?

Говорячи про метавсесвіт, неможливо не згадати криптовалюти, адже багато які з них заснований на блокчейні – децентралізованій структурі, в якій працюють криптовалюти.

Одним із яскравих прикладів є Decentraland – метавсесвіт, схожий на пісочницю, який дозволяє користувачам купувати ділянки землі, досліджувати їх, а також взаємодіяти один з одним. Вся економіка заснована на MANA – криптовалюті, що використовується спеціально в Decentraland.

Криптовалюти і, отже, засновані ними всесвіти, зазвичай децентралізовані. Таким чином, валюта, віртуальна земля або весь метавсесвіт не належать одному об’єкту і не можуть бути видалені, продані або іншим чином знищені за будь-якою примхою.

Іншими словами, децентралізація – це коли функціонування мережі підтримує не єдиний центральний орган, а безліч користувачів. Усі вони одночасно підключені до мережі.

Це не стосується ігрових метавсесвітів, таких як World of Warcraft, де ваш обліковий запис, як і раніше, належить компанії, що відповідає за розробку/підтримку гри.

Всі ваші активи (тобто спорядження або персонажі), зрештою, не належать вам. Саме тут набувають чинності невзаємозамінні токени (NFT).

NFT можуть бути чим завгодно, від 8-піксельних аватарів (які не відрізняються особливою красою) до захоплюючих дух творів мистецтва. По суті, NFT – децентралізований спосіб передачі прав власності на віртуальні товари.

Будь-хто може завантажити фотографію та заявити про неї як про свою власну, але NFT включають криптовалюту та договори, які закріплюють право власності за одним конкретним користувачем.

У масштабі метавсесвіту це відкриває абсолютно новий рівень економіки, який перетворює цю фантастичну концепцію на спосіб заробити (або витратити) реальні гроші. Користувачі можуть купувати віртуальні ділянки землі, аватари або навіть капелюх для свого аватара у метавсесвіті, і все це за рахунок криптовалюти.

Незалежні токени не залежать від метавсесвіту, але вони впливають на економіку певних платформ, таких як Decentraland або The Sandbox.

The Sandbox, альфа-версія якої вийшла наприкінці листопада 2021 року, продає земельні ділянки у формі NFT, передаючи повну власність людині, яка їх купує. Після цього користувачі можуть відвідати придбану землю та взаємодіяти з її вмістом.

Якщо ви поглянете на карту The Sandbox, то відразу помітите, що така форма NFT привернула увагу не лише фанатиків криптовалюти, а й десятків компаній, які розглядають її як рекламний простір.

Деякі відомі бренди та франшизи вже встигли придбати ділянку у пісочниці ще до її запуску. Ви неодмінно побачите Atari, RollerCoaster Tycoon, The Walking Dead, Shaun the Sheep і навіть South China Morning Post.

Як бачите, концепція є багатообіцяючою, і деякі компанії прагнуть отримати з неї вигоду.

МАЙБУТНЄ?

Навряд чи хтось заперечуватиме, що концепція метавсесвіту почала набирати обертів як ніколи раніше. Вона пройшла довгий шлях: від таких ігор, як Second Life та Habbo Hotel до масштабних проектів від найбільших компаній світу.

За словами Цукерберга, Meta сподівається, що після запуску Horizon Worlds компанія одразу ж підірве ринок. Проте доведеться зачекати.

Саме уявлення метавсесвіту як всесвіт, де люди, що знаходяться в тисячі кілометрах один від одного, можуть грати, вчитися, ділитися контентом і навіть працювати разом, є футуристичним і ідилічним.

Жваві вулиці, заповнені магазинами, парками і людьми, можна відтворити в метавсесвіті, проте технології, необхідні для підтримки всього цього, як і раніше, недоступні кожному користувачеві (за фактом, їх не можуть собі дозволити більше половини користувачів).

Ще один крок до повної інтеграції – реалістичність досвіду. Впровадження VR та AR у метавсесвіт, безумовно, матиме величезний вплив на те, щоб зробити геймплей більш реалістичним, ніж при використанні клавіатури та миші.

Ми вже бачили цікаві кросовери, які тестують межі метавсесвіту. Тревіс Скотт виступив із віртуальним концертом у Fortnite, який відвідали понад 12 мільйонів людей. Нещодавно Джастін Бібер оголосив, що планує зробити те ж саме.

Незважаючи на те, що The Sandbox ще не запущена, Снуп Догг, затятий прихильник NFT, вже володіє в ній ділянкою та продає людям VIP-перепустки, щоб ті могли у майбутньому відвідати особняк хіп-хоп виконавця.

Цукерберг вважає, що майбутнє Інтернету неодмінно пов’язане з метавсесвітом. Він навіть назвав його наступником мобільного Інтернету. Чи це так, покаже лише час.

Одне можна сказати напевно: метавсесвіт – вже не просто концепт, взятий із якогось науково-фантастичного фільму. Facebook/Meta підлили чимало олії у вогонь, який і так уже спалахнув. Через кілька років ми, можливо, побачимо ще більший прогрес метавсесвіту.