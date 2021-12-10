Головні мінуси Android смартфонів, з якими найчастіше стикаються користувачі

Ринок Android-смартфонів знаходиться на своєму піку. Ще ніколи не можна було так дешево купити потужний смартфон, який довго працював би без підзарядки, тягнув вимогливі ігри, та ще й фотографував гідно. Проте, є в сучасних моделей і мінуси. Нині про них розповімо.





Короткий термін підтримки оновленнями

На відміну від Apple, виробники Android-смартфонів не надто щедрі в цьому плані. Більшість пристроїв отримують одне-два оновлення ОС, після чого задовольняються лише апдейтами безпеки. Винятки – Google та Nokia, які підтримують свої апарати протягом кількох років після виходу. Однак, здебільшого Android-телефони залишаються актуальними протягом куди меншого терміну, ніж гаджети Apple.

Реклама в інтерфейсі

Основна проблема смартфонів Xiaomi та інших китайських фірм. Виробники з піднебесної люблять вбудовувати у свої оболонки настирливу рекламу, що псує враження від користування пристроєм. Погодьтеся, купувати гаджет за тисячі гривень і постійно отримувати непотрібні банери – ще те задоволення.

Вразливість

ОС Android куди вразливіша за iOS і це факт. Обумовлено це тим, що на смарти, що працюють під управлінням «зеленого робота» можна ставити додатки зі сторонніх джерел. Тобто ті, що не пройшли офіційної перевірки. Серед них безліч напханого вірусами софту, який охоче завантажують із лівих сайтів недосвідчені користувачі.

У Apple тут все схоплено – навіть недосвідчений користувач не зловить вірус, оскільки всі програми в офіційному магазині перевірені. Так, бувають винятки, але це один випадок на мільйон.

Повільний випуск додатків

Мабуть всі пам’ятають приклад недавнього феномену в лиці Clubhouse? Хітова програма майже рік проіснувала як ексклюзив для власників iOS і лише потім з’явилася на Android. Подібні ситуації трапляються часто.