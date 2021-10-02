Звідки взялися люди, якщо у Адама і Єви було два сина?

За однією з версій, люди походять від Адама і Єви, які на той момент були першими і єдиними представниками людства. Більшість знає, що у них народилося двоє синів: Каїн і Авель.





Але як, в такому випадку, відбулося продовження людського роду?

Коротка історія братів

Спочатку у Адама і Єви було 2 сина: Каїн і Авель. Обидва вони вирішили зробити підношення Богу, і виявилося, що підношення Авеля сподобалося більше. Каїн затаїв на брата образу, яка змусила його вбити Авеля. В покарання Бог позбавив Каїна можливості насолоджуватися своєю роботою, і тому довелося поневірятися по світу, поки він не знайшов свій притулок в Ноді, де знайшов сім’ю.

Адам після смерті Авеля, вирішив народити ще одного сина. Так в 130 років у нього з’явився Сиф. Надалі він стане прабатьком праведників. У його сімейної лінії буде великомученик Ісус, а також Ной, єдина людина, якій вдалося разом з сім’єю вціліти під час всесвітнього потопу.

Скільки було всього дітей

В Біблії поіменно згадуються лише 3 сина Адама і Єви: Каїн, Авель і Сиф. Насправді, дітей було більше, і про це теж говориться в Біблії, але ніби побіжно. Так, в Бутті 5: 4 сказано, що після народження Сифа, Адам прожив ще 800 років і породив синів і дочок. Скільки було всього дітей – невідомо. Святе Письмо не згадує жінок, а про чоловіків написано коротко і далеко не про всіх. З урахуванням, що Адам прожив 930 років, ймовірно, він міг народити їх досить багато, але в Біблії цього не вказано.

Каїн вбиває Авеля через те, що дар, принесений Авелем, виявився бажаним Богу, на відміну від приношення Каїна.

Звідки взялися дружини синів

У Біблії сказано лише, що Каїн пізнав дружину, і вона народила йому первістка. Ким вона була – невідомо. У зв’язку з тим, що крім Адама, Єви і їх дітей, по священному Писанню, людей більше не було, можна припустити, що його обраницею стала одна з рідних сестер чи племінниць.

За часів Адама і Єви, кровних родичів не було заборонено пов’язувати себе узами шлюбу. Людина з’явився на світло для того, щоб плодитися і розмножуватися, а в тих умовах, це могло здійснитися лише з найближчими. Правило, що забороняє створювати союз з кровними родичами, з’явилося тільки у часи Мойсея. Вважалося, що до цього часу в людях накопичилося багато гріха, який проявлявся в недоліках і хворобах дітей таких пар.

Єврейське тлумачення

Єврейські вчені, які писали тлумачення, були впевнені, що у Адама і Єви крім 3 відомих братів, народилися ще близько 30 синів і стільки ж дочок. Також за однією з версій, після гріхопадіння, Адам покинув Єву на 130 років. У цей період у нього були зв’язки з демоницями, а його дружина народжувала від демонів.

За іншою версією, до появи Єви Адам був одружений на могутній демониці Ліліт. З якою, у нього так само могли бути діти. Відповідно, Каїн після поневірянь міг вибрати в дружини одну зі своїх сестер по матері або батьку.

Ной – предок всього сучасного людства

Коли Бог прийняв рішення знищити людство, він вибрав Ноя в якості продовжувача роду. Все завдяки тому, що нащадок Сифа був чистий перед Господом, і йшов по праведному шляху, не піддавався спокусі і громадській думці.

Ноїв ковчег

Щоб зберегти життя Ноя, його дружини, 3 дітей та їхніх дружин, Бог попередив його про катастрофу, що насувається, і дав вказівки з будівництва ковчега. Після того, як все людство, крім однієї сім’ї, вимерло, Ной і його сини стали єдиними продовжувачами роду.

Не всі діти Ноя виявилися чистими душею. Одного разу, коли батько, сп’янів від вина, заснув оголеним в шатрі, Хам побачив це і поспішив розповісти братам. Яфет і Сим же прикрили Ноя, так і не глянувши на його наготу. Як наслідок, батько прокляв Хама і його нащадків, і заявив, що відтепер вони будуть рабами інших синів.