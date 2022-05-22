Чому перестали випускати маленькі смартфони?

Зараз практично всі смартфони йдуть з діагоналлю дисплея 6+ дюймів. Раніше можна було зустріти різні розміри. Якийсь час у моді були величезні смартфони, які ще мали назву «лопатофон». Були й дуже маленькі девайси із 3-х дюймовим екраном.





Виробники таким чином шукали найзручніший формат пристрою, який зручно тримати у руці. Так і зупинилися на варіанті від 6” – виробники програмного забезпечення також підлаштувалися і переважна більшість додатків, а також мобільних версій сайтів коректно відображаються саме на такому екрані.

Навряд чи будуть вироблятися девайси, діагональ яких буде більше 7” – такий пристрій незручно триматиме в руці.