Найважливіші налаштування для Android-смартфона, які істотно покращують його роботу

Android має безліч можливостей та функцій, деякі з яких ввімкнені за замовчуванням, а інші ні. Часто користувачі навіть не знають всього, що вони можуть використовувати, оскільки деякі функції залишаються захаращеними в кількох меню.





Приховати повідомлення з екрану блокування

Більшість програм надсилають сповіщення, і вони відображаються на екрані блокування. Це зручно, але це ризик для особистих даних, тому що будь-хто може побачити ці повідомлення навіть без розблокування телефону. Ви можете обмежити їхнє відображення:

Перейдіть до «Налаштування» > «Сповіщення».

Виберіть Екран блокування у розділі Стиль сповіщень.

Виберіть опцію «Повідомлення для відображення» > «Показати сповіщення, але приховати вміст». Це покаже, яка програма надіслала повідомлення, але не зміст повідомлення.

У цьому меню також можна вимкнути повідомлення для певних програм.

Зупинити персоналізовану рекламу

Google збирає багато інформації та використовує її для цільової реклами. Її можна досить легко відключити на Android:

Відкрийте головне меню налаштувань.

Перейдіть до Google > Реклама.

Виберіть Видалити рекламний ідентифікатор.

Вимкнення дисплея та налаштування блокування

Ви можете зменшити час вимкнення дисплея, коли телефон не використовується. Це робиться в меню «Параметри» > «Екран та яскравість» > «Час очікування екрана». Виберіть короткий період вимкнення, щоб заощадити батарею.

Також можна встановити блокування інтерфейсу. Це робиться в меню «Налаштування» > «Безпека» > «Блокування екрана». Виберіть «Блокування після закінчення часу очікування екрана» > «Негайно», і кнопка живлення миттєво заблокується. Це блокує телефон відразу після вимкнення дисплея.

Замініть DNS-сервер телефону

DNS – це система, яка керує маршрутизацією запитів веб-сайтів. Використання неправильного DNS може сповільнити підключення до інтернету. Зазвичай використовується стандарт, але деяким компаніям може знадобитися власний DNS або просто знати найкращий сервер. Ви можете змінити його так:

Перейдіть до «Налаштування» > «Інші підключення».

Виберіть Приватний DNS.

Натисніть Ім’я хоста приватного DNS-провайдера та введіть адресу.

Увімкнути постійне відображення номерів Gboard

Якщо ви часто використовуєте цифри, то функція клавіатури Gboard для приховання цього рядка навряд чи буде найприємнішою. Ви можете вимкнути цю опцію та залишити номери доступними у будь-який час:

Відкрийте Gboard і натисніть кнопку із зображенням шестерні.

Виберіть «Параметри».

Встановіть прапорець Увімкнути рядок.

Активувати нічний режим для очей

Використання смартфона ввечері може бути шкідливим для очей. Ось чому сучасні моделі мають нічний режим, який захищає очі. Він зменшує синє світло та допомагає краще спати:

Перейдіть до «Налаштування» > «Екран та яскравість».

Виберіть «Нічне світло», на деяких смартфонах воно може називатися «Догляд за очима» або «Нічне читання».

Ви можете увімкнути його відразу або встановити певний годинник для автоматичного ввімкнення.

Приховати непотрібні програми

Android-смартфони часто постачаються зі встановленими програмами, які належать виробнику і не можуть бути видалені. Це не означає, що ви повинні дивитися на них на дисплеї та надавати їм місце у списку. Ви можете вимкнути їх повністю, і вони не будуть використовувати ресурси, навіть якщо вони встановлені:

Перейдіть до «Параметри» > «Програми».

Виберіть параметр, щоб відобразити повний список програм.

Виберіть програму, яку хочете деактивувати.

У відкритому меню можна зупинити повідомлення від цієї програми, а також інші параметри.

Натисніть Force Stop та Disable, щоб повністю деактивувати програму. На деяких телефонах ця опція може бути «Заморозити».

Вивчіть варіанти для розробників

У кожному телефоні Android є приховане меню для розробників. Воно активується по-різному, залежно від виробника. Найчастіше це робиться багаторазовим натисканням версії телефону в меню «Про телефон».

Меню розробника містить безліч прихованих налаштувань. Однак деякі з них можуть погіршити роботу телефона, тому міняти їх потрібно дуже обережно і після попереднього вивчення.