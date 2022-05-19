Чому не варто вибирати телевізор у магазині

Відділ з телевізорами в магазинах побутової техніки займає більшу частину площі. Воно й не дивно – це другий з пристроїв, що найбільш купуються в Україні, після смартфонів. Заходячи в секцію ТВ-техніки, спостерігаєш ту саму картину: рівні ряди екранів, що крутять одне й те саме. І виглядає це завжди пристойно – спокусившись на картинку, телевізор можна і купити.





Проте, принісши покупку додому, людина виявляє, що ефірне телебачення на новому «ящику» показує зовсім не так якісно, ​​як у магазині, фільми зі стрімінгових сервісів гальмують, а картинка вже не виглядає такою соковитою та яскравою. Сьогодні пояснимо, чому не можна вибирати телевізор прямо в магазині по одній картинці.

Як магазин демонструє телевізори

Коли телевізори надходять у магазин, мерчендайзери розпаковують їх та розставляють на полицях. Покупці, які зіткнулися з невдалою покупкою, часто звинувачують саме їх: нібито вони «підкручують» налаштування телевізорів, щоб картинка була кращою, ніж є.

Насправді, продавці ні до чого. Коли телевізор виставляється на вітрину, єдине, що роблять співробітники магазину, — проводять його автоналаштування, тому що багато пристроїв вимагають зробити це при першому запуску. Всі інші налаштування заводські. Інше питання у тому, як розставляються такі товари.

Освітлення у торговому залі далеко нерівномірне. Тому досвідчений мерчендайзер воліє поставити телевізор у менш освітлене місце, через що картинка, що демонструється ним, буде здаватися більш яскравою і контрастною. Ну а прийшовши додому зі своєю покупкою, ви можете виявити, що в яскраво освітленій кімнаті зображення вже не здається таким чарівним.

Який контент демонструється у магазині

Можливо, ви вже помітили, що останніми роками під час демонстрації телевізора «крутять» зовсім не ефірні канали, а спеціальні демо-ролики. Здебільшого вони записані на згадку про ТВ із заводу, а головна мета таких роликів — показати телевізор у вигідному світлі.

Наприклад, на телевізорі зі слабким “залізом”, нехай і формально здатним працювати з 4К-відео, ви навряд чи знайдете повноцінні 4К-ролики. Замість цього він буде «крутити» відео у Full HD або навіть HD, ну а у потенційних покупців складеться враження, що пристрій відмінно справляється з 4К.

Якщо телевізор використовує QLED або OLED-матриці, він показуватиме відео, яке максимально добре обігрується саме таким типом панелей. Це стосується і флагманських моделей Ultra HD телевізорів, для демонстрації можливостей яких використовується відео в максимально високій якості. Коли ж ви увімкнете на ньому фільм у Full HD, результат може вас неприємно здивувати. Так що якщо ви твердо вирішили, що вам потрібен телевізор із підтримкою Ultra HD, переконайтеся, що ви і ваші домашні дивитися на ньому саме відео в 4K.

Може бути і ситуація, коли телевізор демонструє відмінну якість зображення при відтворенні спокійних роликів, але динамічна картинка на ньому здаватиметься розмитою, а багато деталей просто загубляться. Причина цього в слабкому процесорі і не найкращому часі відгуку матриці телевізора. Здогадайтеся, яке демо крутитиметься на такому ТБ?

Можливості Смарт-ТВ складно перевірити

Більшість сучасних телевізорів належать до смарт-ТВ, але перевірити цю функцію в магазині вкрай проблематично. Пристрій легко впорається з демо-роликом, демонструючи завидну плавність картинки, але коли ви підключите його до мережі, зображення може стати сіпаним, а його якість різко впаде.

У цьому може бути винний як слабкий процесор телевізора, так і недостатня ширина каналу із зовнішнім світом, просто нездатного забезпечити доступ до мережі з необхідною для високоякісного зображення швидкістю. Це ж, до речі, стосується швидкості роботи ТБ. Погодьтеся, враження від його використання виявиться сильно зіпсовано, якщо простенька програма онлайн-кінотеатру запускатиметься цілу вічність.

Що ми рекомендуємо

Вище ми описали більшість проблем, з якими ви зустрінетеся при виборі телевізора в магазині. Звідси і наші рекомендації, як їх уникнути та купити той телевізор, який влаштує вас у всьому.