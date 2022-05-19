Чому не варто вибирати телевізор у магазині
Принесли із магазину додому, підключили, а телевізор погано показує? Як так, адже в магазині картинка була красивою та чіткою? Пояснюємо чому.
Відділ з телевізорами в магазинах побутової техніки займає більшу частину площі. Воно й не дивно – це другий з пристроїв, що найбільш купуються в Україні, після смартфонів. Заходячи в секцію ТВ-техніки, спостерігаєш ту саму картину: рівні ряди екранів, що крутять одне й те саме. І виглядає це завжди пристойно – спокусившись на картинку, телевізор можна і купити.
Проте, принісши покупку додому, людина виявляє, що ефірне телебачення на новому «ящику» показує зовсім не так якісно, як у магазині, фільми зі стрімінгових сервісів гальмують, а картинка вже не виглядає такою соковитою та яскравою. Сьогодні пояснимо, чому не можна вибирати телевізор прямо в магазині по одній картинці.
Як магазин демонструє телевізори
Коли телевізори надходять у магазин, мерчендайзери розпаковують їх та розставляють на полицях. Покупці, які зіткнулися з невдалою покупкою, часто звинувачують саме їх: нібито вони «підкручують» налаштування телевізорів, щоб картинка була кращою, ніж є.
Насправді, продавці ні до чого. Коли телевізор виставляється на вітрину, єдине, що роблять співробітники магазину, — проводять його автоналаштування, тому що багато пристроїв вимагають зробити це при першому запуску. Всі інші налаштування заводські. Інше питання у тому, як розставляються такі товари.
Освітлення у торговому залі далеко нерівномірне. Тому досвідчений мерчендайзер воліє поставити телевізор у менш освітлене місце, через що картинка, що демонструється ним, буде здаватися більш яскравою і контрастною. Ну а прийшовши додому зі своєю покупкою, ви можете виявити, що в яскраво освітленій кімнаті зображення вже не здається таким чарівним.
Який контент демонструється у магазині
Можливо, ви вже помітили, що останніми роками під час демонстрації телевізора «крутять» зовсім не ефірні канали, а спеціальні демо-ролики. Здебільшого вони записані на згадку про ТВ із заводу, а головна мета таких роликів — показати телевізор у вигідному світлі.
Наприклад, на телевізорі зі слабким “залізом”, нехай і формально здатним працювати з 4К-відео, ви навряд чи знайдете повноцінні 4К-ролики. Замість цього він буде «крутити» відео у Full HD або навіть HD, ну а у потенційних покупців складеться враження, що пристрій відмінно справляється з 4К.
Якщо телевізор використовує QLED або OLED-матриці, він показуватиме відео, яке максимально добре обігрується саме таким типом панелей. Це стосується і флагманських моделей Ultra HD телевізорів, для демонстрації можливостей яких використовується відео в максимально високій якості. Коли ж ви увімкнете на ньому фільм у Full HD, результат може вас неприємно здивувати. Так що якщо ви твердо вирішили, що вам потрібен телевізор із підтримкою Ultra HD, переконайтеся, що ви і ваші домашні дивитися на ньому саме відео в 4K.
Може бути і ситуація, коли телевізор демонструє відмінну якість зображення при відтворенні спокійних роликів, але динамічна картинка на ньому здаватиметься розмитою, а багато деталей просто загубляться. Причина цього в слабкому процесорі і не найкращому часі відгуку матриці телевізора. Здогадайтеся, яке демо крутитиметься на такому ТБ?
Можливості Смарт-ТВ складно перевірити
Більшість сучасних телевізорів належать до смарт-ТВ, але перевірити цю функцію в магазині вкрай проблематично. Пристрій легко впорається з демо-роликом, демонструючи завидну плавність картинки, але коли ви підключите його до мережі, зображення може стати сіпаним, а його якість різко впаде.
У цьому може бути винний як слабкий процесор телевізора, так і недостатня ширина каналу із зовнішнім світом, просто нездатного забезпечити доступ до мережі з необхідною для високоякісного зображення швидкістю. Це ж, до речі, стосується швидкості роботи ТБ. Погодьтеся, враження від його використання виявиться сильно зіпсовано, якщо простенька програма онлайн-кінотеатру запускатиметься цілу вічність.
Що ми рекомендуємо
Вище ми описали більшість проблем, з якими ви зустрінетеся при виборі телевізора в магазині. Звідси і наші рекомендації, як їх уникнути та купити той телевізор, який влаштує вас у всьому.
- Вибирайте телевізор в інтернеті . Більшість агрегаторів типу Hotline чи E-katalog мають широку систему фільтрів і дозволяють підібрати телевізори саме з тими характеристиками, які вам потрібні. Вам залишиться почитати відгуки реальних користувачів обраних моделей та подивитися, які з них є в асортименті потрібного вам магазину.
- Вибирайте телевізор для себе . Ідеального телевізора за розумні гроші просто не існує. Ви надаєте перевагу 4К або Full HD відео? Любите дивитися спокійні фільми чи екшн та динамічні види спорту? Чи достатньо розміру кімнати для телевізора з великою діагоналлю, чи вам комфортніші компактніші моделі ТБ? Дайте відповідь на ці питання і підберіть ті моделі, які відповідають саме вашим вимогам.
- Перевірте телевізор у магазині . Ми багато говорили про демо-ролики, які покликані показати телевізор із вигідного боку. Якщо ж ви хочете оцінити модель, що сподобалася, неупереджено, прийдіть в магазин з флешкою, на яку записані підібрані саме на ваш смак ролики, і попросіть продавця включити їх.
- Оцініть швидкість роботи інтерфейсу телевізора . Це не дасть вам гарантії безпроблемної роботи, але допоможе відсіяти відверто слабкі моделі.
- Перевірте ТВ на биті пікселі . Як це робити ми вже писали. Якщо ж ви не хочете розбиратися у всіх тонкощах процедури, більшість рітейлерів надають платну послугу з перевірки телевізорів та моніторів на биті пікселі.