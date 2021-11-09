Чому українці перестали завантажувати піратські програми, музику та фільми

Буквально років 15 тому в інтернеті можна було завантажити все, що завгодно — були величезні музичні портали з безкоштовною музикою, так звані сайти «варезники» з десятками тисяч зламаних програм і, звичайно, торренти.





Та й взагалі, на той час інтернет здавався якоюсь «халявою», в якій можна знайти все і найголовніше безкоштовно. Але кожна програма, музичний трек, фільм і гра обов’язково мають правовласника, який не дуже хоче, щоб його праця йшла просто так.

Але в ті роки без цього було неможливо з кількох причин:

Контент був дуже дорогий, його просто ніхто б не купував. Вартість програми Фотошоп у ті роки була понад 1000 $, навіть друкарні користувалися піратськими версіями; Платіжні системи на той час перебували в зародковому стані. Наприклад, щоб поповнити свій Webmoney гаманець, потрібно було шукати представника системи у своєму місті та відвідувати його особисто; Хоч і відповідне законодавство було, але за інтернетом почали стежити набагато пізніше.

А що зараз?

Дільцям, які заробляли на розповсюдженні зламаного та піратського ПЗ, стало складно — їх сайти швидко блокуються за скаргами правовласників, а відповідальність за поширення ПЗ дуже суворе. Як кажуть, овчинка вичинки не варта. Тому зникли десятки тисяч сайтів-варезників, почали блокуватись торренти.

Звичайно, залишилися поодинокі сайти, але вони популярністю не особливо користуються – просто так безкоштовно ніхто нічого не розміщує і дуже часто зламані програми містять віруси і шкідливі вставки (адже ділкам якось треба заробляти).

Багато людей це вже зрозуміли, обпеклися і йдуть двома шляхами — підібрати аналоги серед безкоштовного програмного забезпечення (практично все можна знайти) або ж купити програму.

Років 10 тому, купити програму було задоволення не з дешевих, а з популярністю платіжних систем та банківських карток виробники ПЗ змінили свою маркетингову політику — переважна більшість програм постачається за підпискою — програма дається в оренду на певний період часу та оплата стягується помісячно.

Наприклад, антивірус раніше купували на рік, а зараз антивірусне програмне забезпечення можна оплачувати помісячно за символічну суму. З Microsoft Office, до речі, також. Хіба що Windows неможливо купити за передплатою. Але і тут є лазівка ​​— електронний ключ для Windows коштуватиме набагато дешевше, ніж повноцінна версія коробки.

Пам’ятайте, що завантажуючи та встановлюючи зламану програму ви не тільки позбавляєте прибутку розробників, а ще й наражаєте свій комп’ютер на небезпеку — невідомо що могли вбудувати умільці для отримання прибутку. Практично завжди є альтернативи будь-якому платному програмному забезпеченню, звичайно, це буде зовсім не те, але у разі відсутності грошей на покупку до таких програм можна звикнути.

Особисто ми користуємося наступною схемою — потрібне програмне забезпечення купуємо чи орендуємо, а те, що нам дорого і маловажливо, — використовуємо аналоги.