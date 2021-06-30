Що можна і не можна ставити в мікрохвильову піч

За майже 60 років, протягом яких людство використовує мікрохвильові печі, вони обросли величезною кількістю міфів і заборон. Зокрема, виникає багато питань щодо використання в мікрохвильовці різних видів посуду і нагрівання продуктів. Редакція GSMinfo вивчила, що можна і не можна ставити в мікрохвильову піч і чому.





На початку 40-х років минулого століття американський інженер Персі Спенсер працював в лабораторії з приладами надвисокочастотного випромінювання і зауважив, що воно нагріває продукти харчування. У 1945 році він запатентував свій винахід і вже через 2 роки компанія Raytheon випустила першу МХП – піч. Прилад використовувався тільки для розморожування і призначався для потреб військових їдалень. Важив агрегат 340 кг і коштував близько $ 3000, а його потужність була приблизно в 2 рази більше, ніж у сучасних мікрохвильових печей.

У 1955 році американська компанія Tappan Company вперше представила побутову піч, а в серійне виробництво мікрохвильовки запустили вже в 60-х. Як будь-які масові прилади з «невидимою» дією (наприклад, мобільні телефони), вони зібрали навколо себе безліч міфів – в основному, про шкоду надвисокочастотного випромінювання.

Сьогодні теж можна зустріти думку, що мікрохвильовки випромінюють радіацію, знижують імунітет, знищують корисні речовини і вітаміни в продуктах і навіть змінюють молекулярну структуру води. Все це не доведено науковим шляхом і давно спростовано. Розбираємося, як все працює і що можна і не можна готувати в мікрохвильовці.

Як працює мікрохвильова піч

Будь-яка їжа містить ту чи іншу кількість води, а молекула H 2 O є полярною, тобто диполем. Такі молекули в просторі розташовуються уздовж силових ліній магнітного поля. Якщо диполь помістити в змінне поле, то він почне повертатися, слідуючи за магнітними лініями.

Коли ви включаєте мікрохвильовку, то приводите в роботу її основний компонент – магнетрон. Це потужна лампа, яка генерує мікрохвилі, що створюють змінне поле. Молекули води починають обертатися і стикатися, через силу тертя, що виникає, виділяється тепло – і їжа гріється.

Хвилі проникають всередину продукту приблизно на 2,5-3 см, так що їжа починає прогріватися зсередини, а нагрівання поверхні відбувається за рахунок теплового руху молекул. Тому важливо перемішувати вміст тарілки для більш рівномірного прогріву і ставити посуд так, щоб він міг вільно обертатися на підставці.

З принципу роботи виходять і основні правила експлуатації мікрохвильових печей.

Не можна включати прилад з порожньою камерою – хвилі не будуть поглинатися їжею, а почнуть відбиватися від стінок і стикатися, з’являться іскри і в кінцевому підсумку мікрохвильовка може вийти з ладу.

Категорично заборонено використовувати печі з несправними дверима або пошкодженим корпусом.

Потрібно обов’язково проколювати оболонку сосисок, шкаралупу яєць і подібних «закритих» продуктів, а також відкривати кришки контейнерів. Інакше через пар, який неминуче утвориться усередині ємкості або продукту, все просто-напросто вибухне.

Чи можна нагрівати пластик в мікрохвильовці

Велика кількість посуду для таких печей виготовлено з пластика. Однак далеко не всі типи цього матеріалу можна нагрівати – наприклад, деякі контейнери допустимо ставити в мікрохвильову піч тільки без кришки, так як вона зроблена з пластику, який не призначений для нагріву.

Часто на ємностях ставиться спеціальне маркування – піктограма у вигляді мікрохвильовки або квадрат з хвилястими лініями всередині. Якщо зображення перекреслено, очевидно, що такі ємності використовувати не можна. Іноді трапляються ще й письмові позначення:

recommended microwave- призначене для мікрохвильової печі;

microwave safe- придатне; якщо знак перекреслений – непридатне;

not recommended microwave- не можна гріти в мікрохвильовці.

Якщо ж такого маркування немає, а ви не знаєте, з чого зроблений контейнер, то пошукайте на дні посуду позначення виду пластику. Воно виглядає як цифри в трикутнику і букви під ним. Гріти можна тільки ємності з матеріалу з маркуванням 5 РР – це поліпропілен, який також називають «харчовим пластиком». З цього матеріалу виготовляють щільні контейнери для мікрохвильових печей.

А ось всі типи пластика з цифровим позначенням 1, 2, 3, 4, 6 і 7 не призначені для нагріву в печі. Наприклад, ємність з маркуванням 6 PS зроблена з полістиролу, який придатний тільки для зберігання холодних продуктів і напоїв.

Також не слід нагрівати в мікрохвильовій печі одноразові ємності з-під готових страв і воду в пластикових пляшках. Якщо ви не знаєте, з чого зроблена кришка контейнера, і не можете знайти маркування – краще прибрати її на час розігріву.

Який посуд підходить для мікрохвильових печей

Крім безпечних пластикових контейнерів в мікрохвильовку можна ставити також вироби з загартованого жароміцного скла і силікону. Допускається нагрівання пергаментного паперу і спеціальних рукавів для запікання.

Деякі матеріали можна нагрівати в мікрохвильовці з застереженнями.

Керамічний посуд . Кераміка без покриття від впливу мікрохвиль тріскається, а значить, використовувати можна лише ті тарілки і форми, які повністю покриті глазур’ю і не мають відколів і блискучих облямівок.

Посуд з глини, фаянсу, порцеляни . Ці матеріали, навіть будучи покритими глазур’ю, мають внутрішні порожнини, в які проникають хвилі і нагрівають їх. Тому потрібно бути дуже обережним, дістаючи порцелянову тарілку з супом з печі – можна сильно обпектися.

Скляні ємності . Звичайне (а не загартоване) скло може потріскатися і лопнути, тому краще не ставити в піч занадто тонкі склянки і блюдця.

Пластиковий посуд . Як ми вже написали вище, існують різні види пластика, тому, перш ніж розігрівати їжу в такому контейнері, потрібно знайти відповідне маркування, а якщо його немає, краще вибрати іншу ємність.

Бамбукові тарілки . Модни зараз посуд з бамбука відмінно вбирає воду, але ж саме за рахунок води і відбувається нагрів в печі. Тому бамбук нагрівається і з часом тріскається, а це вже не гігієнічно і просто негарно.

Паперові тарілки та пакети. Папір може мати просочення з неочевидним складом, який при зіткненні з гарячою їжею виділятиме в неї шкідливі речовини. А якщо всередині пакету є непромокальний шар з фольги, то в мікрохвильовці він почне іскрити і горіти. Навіть звичайні на перший погляд паперові пакети можуть мати сумнівний склад, тому варто уникати їх використання, якщо на упаковці немає роздільного маркування. Але майте на увазі, дослідження в області безпеки паперового посуду і пакетів ще ведуться, і стверджувати щось зі стовідсотковою гарантією можна.

Який посуд не можна ставити в мікрохвильову піч

Крім невідповідних видів пластику, використовувати в мікрохвильовій печі заборонено не так багато видів посуду.

Металевий, в числі якого будь-які предмети з додаванням металу і навіть металевими обідками – матеріал не пропускає мікрохвилі і викликає іскрові розряди, тому використовувати його небезпечно.

Кришталевий містить в собі домішки свинцю, срібла і інших металів, тому при сильному нагріванні розлітається на друзки.

Меламіновий. Коли меламіновий пластик нагрівається, пари, що виділяються, осідають на їжі і порогові значення швидко перевищуються.

Які продукти не варто готувати в мікрохвильовці

З їжею, яку ми щодня розігріваємо в мікрохвильових печах, теж не все так просто: деякі продукти вимагають підвищеної обережності.

Яйця в шкаралупі вибухають, тому потрібно або проколоти їх для викиду пари, або використовувати спеціальну яйцеварку (перед завантаженням в яку, до речі, все одно необхідно зруйнувати шкаралупу).

Молочні та кисломолочні продукти, а також готова дитяча суміш часто нерівномірно нагріваються і можуть згорнутися при нагріванні.

Напівфабрикати в контейнерах. Не варто класти в мікрохвильовку невідомі види пластику, паперові і тим більше фольговані ємності. Навіть якщо виробник дозволяє гріти свій продукт в упаковці, краще перекласти їжу в тарілку з безпечних матеріалів.

Вода в мікрохвильовці моментально закипає – а значить, нею легко обпектися. Розігрівати таким чином рідину не заборонено, але варто уважно стежити за процесом.

Це основні запобіжні заходи при використанні мікрохвильової печі. Але що на самому відбувається з їжею при впливі мікрохвиль?

Як мікрохвильова піч впливає на якість продуктів?

Дійсно, є продукти, які псуються в печі, так як від нагрівання у них змінюються властивості. Однак вони не стають отруйними або шкідливими.

Зелень може швидко висохнути і потім згоріти. Якщо вам потрібно її розморозити, не забудьте виставити спеціальний режим. Також можна покласти зелень в контейнер з відкритою кришкою, головне – не упустити момент, коли вся волога з ємності випарується.

Заморожені ягоди, фрукти і овочі краще розморозити просто при кімнатній температурі і тільки в крайньому випадок – в мікрохвильовці, так як деякі корисні речовини руйнуються при нагріванні, наприклад, вітамін С.

Заморожене м’ясо обов’язково потрібно розморожувати на малій потужності, інакше при виборі неправильного режиму краї шматка можуть запектися, а середина – залишитися холодної. Неправильний процес розморожування не тільки зіпсує зовнішній вигляд продукту, але і вплине на його смакові якості.

Міфи про шкідливий вплив мікрохвильових печей на корисні речовини давно спростовані, а що до популярного твердження про те, що «мікрохвильова піч змінює структуру їжі», то це дійсно так. Але не варто лякатися – будь яке нагрівання продуктів, в тому числі варіння, смаження і тушкування, веде до розщеплення органічних сполук. І це абсолютно нормальний процес. Наприклад, варіння яєць – це не що інше як денатурація білка.

При приготуванні в мікрохвильовій печі відбувається вплив на ті речовини, які залежні від температури (як вищезгаданий вітамін С). Але в цьому процесі немає ніяких принципових відмінностей від, наприклад, гасіння. Більш того, приготування в мікрохвильовій печі виключає появу засмаженої скоринки і появу підгорілих місць, і тому може вважатися більш «зожним» варіантом, ніж жарка. Також при готуванні в мікрохвильовці соки і вітаміни не залишаються частково у воді, як при варінні.

Що ще можна приготувати в мікрохвильовій печі

Крім очевидного розігрівання їжі, мікрохвильовка може допомогти і в наступних випадках:

щоб легко очистити часник або коренеплоди з твердою шкіркою, потрібно погріти їх 15 секунд;

15-20 хвилин в печі замінюють цілу ніч замочування для бобових;

насіння і горіхи обсмажуються за кілька хвилин, потрібно тільки не забувати їх перемішувати;

зацукровані мед або варення можна привести в нормальний стан – головне прослідкувати, щоб все відбувалося в підходящої ємності.

У Мережі можна знайти багато статей про шкоду хвиль і про те, що вони викликають, наприклад, появу вільних радикалів в кашах із зернових культур. Або що в зелені утворюються нітрати, а в м’ясі – виділяються канцерогени. Але науково це не підтверджено. Мікрохвильовка може бути небезпечна лише в разі пошкодження корпусу, тому обов’язково стежте за станом цього приладу: не впустити його, при необхідності переміщайте з максимальною обережністю, не ставте зверху тяжкі предмети і ремонтуйте або викидайте її в разі поломки дверцята.