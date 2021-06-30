В Украине будет налог “на огород”: за сколько соток будем платить

На днях комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил проект закона №5600. В документе говорится о внесении определенных изменений в украинское налоговое законодательство. Нововведения в первую очередь коснутся личных земельных участков украинцев, на которые парламентарии хотят наложить ограничения.





Сейчас гражданам разрешено владение земельными участками в пределах 2 гектаров. Выращивать сельхоз продукцию и продавать ее разрешено без уплаты какого-либо налога. Но теперь депутаты собираются ограничить разрешенные размеры огородов украинцев до 50 соток. За все оставшиеся гектары придется платить немалый налог. Причем платить его будут даже те владельцы, которые выращивают овощи исключительно для собственных нужд.

Как будут платить налог?

Каждый гектар, превышающий норму в 50 соток, будет оплачиваться гражданами по ставке 5% от его рыночной стоимости. Получается, что доплата целиком и полностью будет зависеть от региона и местной цены на землю.

Если вы уже платите налог на землю, его сумма будет высчитываться из суммы нового налога. Поэтому если вы должны были заплатить, например, 1500 грн за сверхнормированные гектары, но уже уплатили налог на землю в объеме 300 грн, финальная сумма нововведенной доплаты будет 1200 грн.

Для чего нужен новый налог?

Цель нового законопроекта – это, в первую очередь, наполнение местных бюджетов, а заодно и государственной казны. Министерство финансов уже оценивает возможную выгоду государства от данного закона почти в 60 млрд грн в год. Примерно половину этой суммы внесут в бюджет непосредственно агропромышленники.

Еще одной миссией нового налога является равное налоговое бремя для всех сельхозпроизводителей. Изменения в законе сделают невозможной «теневую» обработку земель и уход аграриев от уплаты налогов. Однако новый налог больно ударит по мелким фермерским угодьям, тем самым замедляя развитие малого бизнеса в Украине.