В Україні ввели нові ціни на пальне: на скільки здорожчає бензин і дизель

Міністерство економіки України днями оновило показники середньої вартості пального. Тепер ціна бензину складає 28,98 грн, а дизелю – 32,43 грн за літр. В порівнянні з минулим тижнем пальне здорожчало менш ніж на 1%.





Вартість бензину й дизпалива з дати останнього офіційного оновлення цін 18 березня зросла на 11 коп та 38 коп відповідно. Тиждень тому за найпопулярніші види пального просили в середньому 28,87 грн/л та 32,05 грн/л.

«Спираючись на результати розрахунків компанії «Нафтогаз» була визначена середня ціна 1 літру автобензинів Gasoline 10 ppm на рівні 28,98 грн за літр, а також дизпального ULSD 10 ppm – 32,43 грн за літр», – зазначили в Міністерстві економіки.

При цьому максимальна ціна палива на АЗС не надто зросла. Справа в тому, що Кабінет міністрів України нещодавно зменшив граничну націнку на бензини з 5 грн до 4,55 грн за літр, та на ДП – з 7 грн до 5 грн за літр. Тому за заправках за бензин зараз можуть просити максимум 33,53 грн/л, а за дизель – не більше 37,43 грн/л.

Зазначимо, що лише нещодавно послуги АЗС в Україні коштували набагато дорожче. Станом на 14 березня офіційна середня вартість бензину була 38,97 грн/л, а дизпалива 39,90 грн/л. Максимальна ж ціна становила 43,97 грн/л для бензину, і 46 грн/л для дизелю.

Однак завдяки нововведенням Кабінету міністрів України вартість палива вдалося зменшити. Урядовці перш за все змінили ставку податку на додану вартість (ПДВ) для бензину й дизелю з 20% до 7%. Також було суттєво знижено акцизний податок на пальне.

Такі рішучі кроки були вкрай необхідними, адже коли росте ціна на паливо, разом з ним зазвичай збільшується вартість цілої низки популярних споживчих товарів. А зараз, у військовий час, здорожчання продуктів та товарів першої необхідності було б вкрай невчасним.

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