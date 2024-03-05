Названо ознаки того, що чоловік хоче розірвати стосунки з жінкою

Чоловіки, які не вирізняються високим рівнем відповідальності, можуть певними діями підштовхувати своїх жінок на розставання. Так вони перекладають із себе зобов’язання та уникають почуття провини.

Психологиня Аліна Богатиренко розповіла, що одним із таких симптомів може бути припинення розмов про спільні плани. Жінці варто насторожитися, якщо її чоловік більше не думає про те, як парі провести відпустку або куди сходити на вихідних.

Також тривожним сигналом може стати його знижений інтерес до повсякденного життя дівчини. Такі прості прояви уваги, як дзвінок на роботу, щоб дізнатися про самопочуття жінки, показують його зацікавленість у ній. Якщо таких моментів стало менше – це привід подумати над стосунками.

Ще важливим сигналом може стати відсутність з його боку ініціативи. Жінка може робити для стосунків більше, ніж він. Так партнер показує, що він не готовий енергетично вкладатися і намагатися зробити їхнє спільне життя кращим.

Психологиня порадила при цьому не шукати виправдання чоловікові.

“Пам’ятайте, що швидше рибка виплутається з тенет ілюзій, то швидше вона потрапить у безмежний океан справжнього, здорового кохання“, – вказала психологиня.

Часто жінки намагаються знайти пояснення негідній поведінці партнера. У цей момент важливо себе вчасно запитати, чого саме від стосунків ви хочете і чи готові залишатися в цій історії.