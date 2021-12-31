Бігти в обмінники вже пізно: відомий курс долара на початок січня

Вже у січні курс долара в україні може суттєво знизитися. За попередніми оцінками експертів вартість американської валюти впаде до 27 грн/дол, тобто приблизно на 25 коп. Головним приводом до знецінення «зеленого» стане зменшення активності інвесторів на ринку.





Як пояснила провідний аналітик компанії Concorde Capital Євгенія Ахтирко, падіння економічної активності – типове явище для початку року. У святковий період попит на валюту зазвичай досить низький, тому й курс долара котиться униз.

«Високої активності на ринку очікувати не варто, як і великої кількості учасників, що запропонують свою валюту та створять тенденцію до укріплення долара», – зазначає експертка. «Можлива лише незначна його стабілізація на рівні 27 грн за долар».

На думку Євгенії Ахтирко на положення національної валюти відносно долара може вплинути й низка інших факторів. Причому більшість з них з’явилася, чи то посилилася, саме під кінець року. Серед них зокрема поглиблення конфлікту із Росією.

«Вагомих причин для ослаблення української гривні наразі немає. Та можна відзначити деякі фактори психологічного характеру, які втримують вітчизняну валюту по відношенню до долара на позначці 27,2 грн/дол. На міжбанку тенденція до укріплення гривні проявляється ледь не щодня. Проте продавці починають тиснути на курс, утримуючи його на попередньому рівні», – коментує Ахтирко. «Тож якщо цей психологічний фактор і далі впливатиме на ринок, після незначного падіння на початку січня долар знову виросте до 27,2-27,3 грн/дол».

Варто також додати, що падіння долара може бути пов’язане із масовим продажем валюти напередодні новорічних свят. Трудові мігранти, та й звичайні українці, перенаситили ринок доларами та євро, тим самим знизивши їх курс. Тож чергового стрибка ціни іноземної валюти в стосунку до гривні варто чекати лише після завершення новорічних та різдвяних свят.