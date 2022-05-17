Стало відомо коли в Україні зникне дефіцит бензину та його кінцева вартість

У перші дні літа дефіцит бензину та дизелю в Україні стане менш відчутним. Цьому сприятиме поступове налагодження нової системи експорту пального. При цьому цінові та кількісні обмеження, які застосовують наразі вітчизняними АЗС, діятимуть ще не один місяць.





Таку оцінку ситуації на паливному ринку України дав Сергій Куюн, що очолює Консалтингову групу «А-95». За його словами, попри спад напруги та зменшення черг на АЗС, можливості заправляти повні баки в українців не буде ще на протязі кількох місяців. Державне регулювання цін також поки що зберігатиметься.

Повний цикл виходу з паливної кризи, на думку експерта, буде тривати принаймні до серпня. Адже нова система поставок повинна бути належним чином налагоджена. Однак перші покращення ситуації з бензином та дизелем українці відчують вже наприкінці травня – початку червня. До цього часу вже запрацюють нові маршрути доставки нафтопродуктів залізницею на автоцистернами. Тож черги на заправках суттєво зменшаться.

Варто зазначити, що попри державний контроль за вартістю пального, частина мереж АЗС, користуючись актуальною ситуацією, встановлюють власні ціни. На деяких заправках за бензин та дизель просять по 60-70 грн за літр. Голова «А-95» жорстко розкритикував таку поведінку роздрібних продавців. Він зазначив, що ціни на пальне в такий напружений період державі потрібно регулювати «по-справжньому», не допускаючи спекуляцій з боку окремих ритейлерів.

Нагадаємо, що днями уряд вже вкотре підвищив середню вартість бензину в Україні. Ціни на А-92 та А-95 підскочили майже на 2 грн. Тож АЗС отримали право цілком офіційно відпускати бензин по 40 грн за літр. При цьому дизель здешевшав більш ніж на 30 коп і, за очікуваннями вітчизняних паливних експертів, незабаром знову може впасти в ціні.