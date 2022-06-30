Лише родичам і по документах: в Приват та Моно нові обмеження на перекази

Популярні українські банки звернулись з важливим повідомленням до своїх клієнтів. Тепер ПриватБанк та Monobank ввів обмеження на доларові перекази: перевести валюту ви зможете лише родичам. А клієнтам під час кожної транзакції доведеться надавати копії документів, що підтверджують спорідненість.





Monobank оголосив, яким родичам клієнти зможуть надсилати кошти. До них належать: чоловік, дружина, діти, батьки, брати і сестри, опікуни, тітки та дядьки, кузени, племінники, бабусі та дідусі, а також онуки. Документи, що підтверджують спорідненість необхідно надіслати в службу підтримки вашого банку. Фінансові установи поки не озвучують комісію за перекази.

Також monobank озвучив ліміт переказів: за 1 раз можна перерахувати лише 30 000₴. А за допомогою Western Union – до 150 000 грн на день.