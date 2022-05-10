Євро зросло і потягло за собою Злотий: курс валют на 11 травня

Євро знову пішло в гору в Україні, хоча і не дуже суттєво. На 11 травня Національний банку України встановив його курс на рівні 30 гривень та 87 копійок. Тобто в порівнянні з вівторком європейська валюта здорожчала на 1 копійку.





Більш суттєво у ціні додав польський Злотий, який здорожчав одразу на 4 копійки. Його вартість 11 травня становитиме 6 гривень та 60 копійок. Залишається стабільним румунський Лей, який оцінюють в 6 гривень та 24 копійки.

Вартість долару США в середу, 11 травня, становитиме 29 гривень та 25 копійок. Вона залишається незмінною з початку війни.