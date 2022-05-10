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Євро зросло і потягло за собою Злотий: курс валют на 11 травня

10.05.2022
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курс валют долар

Євро знову пішло в гору в Україні, хоча і не дуже суттєво. На 11 травня Національний банку України встановив його курс на рівні 30 гривень та 87 копійок. Тобто в порівнянні з вівторком європейська валюта здорожчала на 1 копійку.


Більш суттєво у ціні додав польський Злотий, який здорожчав одразу на 4 копійки. Його вартість 11 травня становитиме 6 гривень та 60 копійок. Залишається стабільним румунський Лей, який оцінюють в 6 гривень та 24 копійки.

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Вартість долару США в середу, 11 травня, становитиме 29 гривень та 25 копійок. Вона залишається незмінною з початку війни.

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 11 травня 2022

Код літернийКількість одиниць валютиНазва валютиОфіційний курс
AUD1Австралійський долар20,3482
AZN1Азербайджанський манат17,2585
BYN1Білоруський рубль10,6335
BGN1Болгарський лев15,7853
KRW100Вона2,2939
HKD1Гонконгівський долар3,7268
DKK1Данська крона4,1504
USD1Долар США29,2549
EUR1Євро30,8727
EGP1Єгипетський фунт1,5795
JPY10Єна2,2493
PLN1Злотий6,6052
INR10Індійська рупія3,784
CAD1Канадський долар22,5142
HRK1Куна4,0956
MXN1Мексиканське песо1,435
MDL1Молдовський лей1,5579
ILS1Новий ізраїльський шекель8,4369
NZD1Новозеландський долар18,4701
NOK1Норвезька крона3,0186
ZAR1Ренд1,8135
RUB10Російський рубль4,2011
RON1Румунський лей6,2425
IDR1000Рупія2,0101
SGD1Сінгапурський долар21,0482
XDR1СПЗ (спеціальні права запозичення)39,1852
KZT100Теньге6,6587
TRY1Турецька ліра1,9188
HUF100Форинт8,1302
GBP1Фунт стерлінгів36,0932
CZK1Чеська крона1,2368
SEK1Шведська крона2,9122
CHF1Швейцарський франк29,4448
CNY1Юань Женьміньбі4,3505

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10.05.2022
1 хвилина на прочитання
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