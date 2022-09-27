Гороскоп на сегодня, 27 сентября, для всех знаков зодиака

Сегодня, 27 сентября, Луна в знаке Весы. День хорошо подходит для переговоров, но категорически нельзя пассивно принимать складывающуюся ситуацию. От того, как вы построите в этот день отношения, ситуацию, дела, зависит то, как пройдет весь лунный месяц.

♈ Овен

В путешествии каждого искателя приключений наступает момент, когда он должен сделать выбор. Выбирайте, оставить ли вам горечь прошлого или превратить ее в сладкий и непередаваемый опыт. Вы сами создали этот опыт, и так как в прошлом уже уже ничего нельзя изменить, вам остается только усвоить уроки, чтобы больше не совершать подобных ошибок.

Космический совет: учитесь на своих ошибках.

♉ Телец

Вам не нужно участвовать в игре в перетягивание каната. То, что вы так хотите отобрать у кого-то другого уже ваше. Вдохните полной грудью и войдите в новое открывшееся вам пространство. Позвольте себе стать восприимчивым к чудесам, происходящим внутри вас и вокруг вас. Возможно, для обретения счастья вам достаточно лишь потянуть за несколько нитей.

Космический совет: ваша душа просит чуда.

♊ Близнецы

Сейчас не время беспокоиться о том, что не получается, или волноваться по мелочам. Пришло время посмотреть на свои обстоятельства с более высокой точки обзора и перенаправить свою энергию на большие дела. Для руководителей: сегодня хороший день, чтобы расширить свой штат.

Космический совет: великое событие требует вашего внимания.

♋ Рак

Не давите на газ. Вам не нужно пытаться успеть добраться до определенного пункта назначения. Дышите и позвольте вещам развиваться так, как они должны. Знакомство с чем-то или кем-то новым должно происходить без стресса и на неформальном уровне. Это поможет вам создать прочный фундамент. А тех, кто недавно взял на себя какое-либо обязательство, просят признать свои страхи.

Космический совет: знакомство с новым должно проходить на неформальном уровне.

♌ Лев

На данный момент у Вселенной для вас нет определенных ответов. Какое-то время вам будет неудобно от того, что вы ровным счетом ничего не понимаете. Приняв эту неопределенность, вы позволите процессам метаморфоз произойти. Это не значит, что ваши страхи не сбудутся или что вам всегда удастся справляться с трудностями. Это просто означает, что у вас есть необходимые мужество и мудрость, чтобы ветер перемен не унес вас.

Космический совет: смиритесь с неудобствами.

♍ Дева

Период ретроградного Меркурия сбивает вас с толку. Космический климат сильно влияет на вас в данный момент. Если ваш разум затуманен, постарайтесь не принимать серьезных решений. В то же время помните о том, как вы общаетесь с другими.

Космический совет: если вам нужно что-то сказать, выбирайте слова с умом.

♎ Весы

Вы обладаете сверхспособностью понимать, что у каждой истории есть две стороны. Вы делаете все возможное, чтобы проявить сострадание и поставить себя на место другого человека. Но может ли ваша эмпатия быть причиной того, что вы преуменьшаете свои собственные потребности?

Космический совет: пришло время поставить себя на первое место.

♏ Скорпион

После новолуния вы чувствуете себя очень чувствительным, и это нормально. Вам трудно на чем-либо сосредоточиться, а дела валятся из рук? Перенаправление вашей энергии на творческие занятия исцелит вас больше, чем вы можете себе представить. Особо уязвимыми в этот период окажутся одинокие представители знака.

Космический совет: станьте сосудом для происходящего волшебства.

♐ Стрелец

Подождите немного. Найдите минутку, чтобы понаблюдать за внутренним пейзажем. Понаблюдайте за многочисленными скачущими мыслями в вашей голове. Возможно, погружение в себя поможет вам найти ключ к борьбе со своими страхами и неуверенностью.

Космический совет: пришло время изменить свой взгляд на происходящее.

♑ Козерог

Энергия новолуния, вероятно, принесет с собой много откровений, некоторые из которых могут быть приятными, а некоторые нет. Данная информация раскрывается вам по какой-то причине. Вероятно, сегодня вам придется принимать серьезные решения. В отношениях не пытайтесь скрыть что-то от своего партнера — это очень быстро вылезет наружу.

Космический совет: присмотритесь к тому, что открывается вам.

♒ Водолей

Мы не просто творцы нашей реальности. В некоторые моменты мы играем роль разрушителя. Это две стороны одной и той же монеты. Помните, что на этой неделе в вашей жизни что-то закончится. Хорошая новость: взамен разрушенного сразу же придет что-то новое.

Космический совет: пройдите через врата неизвестного с храбрым сердцем.

♊ Рыбы

Вы чувствуете, что ваше терпение подвергается испытанию. Что вы ждали целую вечность? Думаете, что вы заслуживаете чего-то хорошего? Этот день как католическое Рождество: только те, кто хорошо себя вел, получат подарки. «Плохишам» судьба заготовила лишь угли. Впрочем, тут нет никакой магии. Все, что произойдет сегодня, — последствия ваших поступков в прошлом.

Космический совет: вас готовили получить то, чего вы заслуживаете.