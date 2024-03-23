Комаровський назвав батьків варварами за популярний спосіб лікування

Доктор Євген Комаровський висловив занепокоєння щодо ризиків, пов’язаних з нетрадиційними домашніми методами лікування. Він особливо розкритикував такі методи лікування як жорстокі, особливо для дітей, спираючись на свій особистий досвід неперевірених медичних практик.

Наприклад, він розповів, як його мати в дитинстві накладала йому гірчичники, вмовляючи його терпіти дискомфорт, відволікаючи казками.

Доктор Комаровський вказує на складність обґрунтування ефективності гірчичників, які часто використовуються при таких станах, як вірусні респіраторні інфекції або застуда, які зазвичай проходять самі по собі протягом декількох тижнів.

Лікар з гумором зазначає, що будь-яке полегшення від гірчичників можливе лише після їх зняття, що підкреслює сумнівну природу їхньої користі.