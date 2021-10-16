Названо знаки зодіаку, які з роками стають нестерпними

Скільки жінок на початку серйозних відносин сподівалися на те, що їх коханий зміниться! Адже цукерково-букетний період на початку роману це прекрасно, але далеко не всякий любовний човен витримує випробування побутом. Є знаки зодіаку, які абсолютно не підлягають перевихованню, а з віком виявляють свої негативні риси характеру все сильніше.





Близнюки

Ці представники чоловічої статі дуже егоїстичні і ласі на лестощі. Вони і після десятиліть сімейного життя користуються популярністю у жінок, і не хочуть собі в цьому відмовляти. Дружині такого чоловіка потрібно змиритися, що її благовірний стане з роками лише більш незалежним і непокірним. Такий чоловік буде шукати слави в суспільстві і на схилі років – і в 50, і в 70.

Скорпіон

Молоді Скорпіони ще прощають своїм близьким помилки і промахи, але зрілі – ніколи. Такий чоловік завжди краще за всіх в родині знає, як помножити добробут, куди їздити відпочивати і що є на сніданок. Йти на компроміси не в звичках Скорпіона, і з віком він стане все більш незговірливим. Зате цей знак зодіаку одружується тільки по любові, а потомство заводить тоді, коли впевнений, що зможе його прогодувати.