З 1 квітня вартість електрики для частини домогосподарств зросте в двічі

З 1 квітня в Україні буде скасовано спеціальний тариф на електроенергію для споживачів з електроопаленням. До цього часу діє пільговий тариф 2,64 грн за кВтгод на перші 2000 кВтгод на місяць. Все, що споживається понад цей ліміт, оплачується за повним тарифом. З 1 квітня поточного року єдиний тариф на електроенергію, включаючи споживачів з електроопаленням, становитиме 4,32 грн за кВт*год.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №37 від 17 січня 2024 року, було оновлено порядок застосування фіксованої ціни на електроенергію для споживачів, що використовують електроопалення. Ця постанова визначає, що протягом опалювального періоду (з 1 жовтня до 30 квітня включно) для населення та колективних побутових споживачів з електроопаленням діють наступні тарифи:

На обсяг споживання до 2000 кВтгод включно – 2,64 грн за кВтгод.

На обсяг споживання понад 2000 кВтгод – 4,32 грн за кВтгод.

Для кращого розуміння, розглянемо приклад розрахунку:

Якщо споживач з електроопаленням у лютому використав 1800 кВт*год, то його платіж складе: 1800 * 2,64 = 4 752 грн.

Якщо ж споживання становить 2300 кВт*год, то розрахунок буде таким: 2000 * 2,64 + 300 * 4,32 = 6 576 грн.

Важливо зазначити, що ця система пільгових тарифів діє лише до 30 квітня.