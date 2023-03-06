В Украине решили изменить процедуру мобилизации: перенесут в “цифру”

Несмотря на то, что война в Украине длится уже год, мобилизационный план до сих пор не выполнен в полном объеме. Армии все еще не хватает ряда специалистов, однако контролировать темпы мобилизации из-за бумажной волокиты становится все сложнее. Так что в Минобороны решили, что этот процесс необходимо цифровизировать. Причем воплотить инновационную идею в жизнь в ведомстве планируют в кратчайшие сроки.

Как отметил министр обороны Украины Алексей Резников, у Генерального штаба есть неотложная потребность в некоторых специалистах. В частности, не хватает артиллеристов, стрелков, снайперов, операторов и водителей. Эти запросы по категориям специалистов Генштаб регулярно передает центрам комплектования (военкоматам).

Тем временем Минобороны может лишь отдаленно контролировать процесс мобилизации. Причем информация в государственное ведомство обычно поступает со значительными задержками из-за бумажной волокиты и различных бюрократических процедур.

В государственном ведомстве уже давно мечтают перевести процесс мобилизации в цифровой формат. Ведь тогда набор в вооруженные силы будет проходить слаженно, а потребности в определенных категориях специалистов можно будет закрыть в более короткие сроки.

Резников признался, что соответствующий цифровой продукт у Минобороны уже есть. Однако его еще не успели ввести в полной мере. Поэтому вопрос окончательной цифровизации мобилизационного процесса сейчас является главным вызовом для Министерства обороны и Государственной пограничной службы, которая играет ведущую роль в пополнении рядов украинских вооруженных сил.

Хотя ВСУ и нуждается в призывниках конкретной специализации, Верховная Рада недавно осудила инициативу военкоматов по раздаче повесток на улице. Парламентарии высказались против таких методов мобилизации после нескольких резонансных случаев с участием сотрудников военкоматов. По сети разлетелись видео очевидцев, на которых мужчин призывного возраста силой заставляли взять повестки, иногда даже нанося им телесные повреждения.