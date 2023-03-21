Ще один обласний центр хоче скоротити комендантську годину

Управління Сум має намір на годину зменшити тривалість комендантської години. Вона початиметься о півночі, якщо підтримають ініціативу.

Мер Сум Олександр Лисенко зробив відповідну заяву, повідомляє місцеве видання “Данкор”.

“Ми виступаємо з пропозицією до військових, до військової адміністрації, розглядаємо ці питання – щодо можливості встановлення комендантської години не з 23:00, а з 24:00”, – сказав мер.

Однак Лисенко відкинув можливість відновлення вуличного освітлення через дію світломаскування у місті.