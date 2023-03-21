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Ще один обласний центр хоче скоротити комендантську годину
Управління Сум має намір на годину зменшити тривалість комендантської години. Вона початиметься о півночі, якщо підтримають ініціативу.
Мер Сум Олександр Лисенко зробив відповідну заяву, повідомляє місцеве видання “Данкор”.
“Ми виступаємо з пропозицією до військових, до військової адміністрації, розглядаємо ці питання – щодо можливості встановлення комендантської години не з 23:00, а з 24:00”, – сказав мер.
Однак Лисенко відкинув можливість відновлення вуличного освітлення через дію світломаскування у місті.
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