З Росії можуть піти навіть китайські автомобільні компанії: Geely перша
Один із найбільших автовиробників Піднебесної вже призупинив роботу свого заводу у Білорусі.
Авторитетне ділове видання Financial Times повідомило про те, що в найближчому майбутньому російський ринок можуть почати залишати навіть виробники з Китаю, яким багато хто пророкував зайняти місце американських, європейських, японських і корейських фірм, які вирішили за краще не мати справу з такою країною.
Як приклад наводиться один із найбільших автовиробників Піднебесної – досить популярна серед росіян марка Geely. Як з’ясувалося, компанія вже призупинила роботу свого заводу в Білорусі, саме продукція якого й постачалася на російський ринок. А ще Geely почала оцінювати репутаційні ризики бренду.
Справа в тому, що саме цій китайській фірмі належить популярна шведська марка Volvo, британський виробник спорткарів Lotus і навіть міноритарний пакет акцій німецького гіганта Mercedes-Benz. Цілком можливо, що те, що Geely зможе придбати зараз на спорожнілому російському ринку, вона одразу через це втратить у Європі.