З Росії можуть піти навіть китайські автомобільні компанії: Geely перша

Авторитетне ділове видання Financial Times повідомило про те, що в найближчому майбутньому російський ринок можуть почати залишати навіть виробники з Китаю, яким багато хто пророкував зайняти місце американських, європейських, японських і корейських фірм, які вирішили за краще не мати справу з такою країною.





Як приклад наводиться один із найбільших автовиробників Піднебесної – досить популярна серед росіян марка Geely. Як з’ясувалося, компанія вже призупинила роботу свого заводу в Білорусі, саме продукція якого й постачалася на російський ринок. А ще Geely почала оцінювати репутаційні ризики бренду.

Справа в тому, що саме цій китайській фірмі належить популярна шведська марка Volvo, британський виробник спорткарів Lotus і навіть міноритарний пакет акцій німецького гіганта Mercedes-Benz. Цілком можливо, що те, що Geely зможе придбати зараз на спорожнілому російському ринку, вона одразу через це втратить у Європі.

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