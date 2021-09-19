Синоптики попереджують: вереснева погода грозиться затяжним холодом та дощами

До кінця першого місяця осені українців чекає похолодання, яке чергуватиметься з короткочасним потеплінням до 20°С.





На території України до 20 вересня літня погода продовжиться. Термометри показуватимуть 20 і більше градусів. У кінці місяця українців чекає розчарування у вигляді осінніх холодів та дощів.

Неприємну звістку сповістив народний український синоптик Леонід Горбань. Він наголошує, що теплої погоди до кінця вересня не буде.

З 20.09.21 року термометри показуватимуть не більше 10-12 градусів вдень. Холодні дні будуть чергуватися з теплими. Синоптик попереджає, що треба запастися теплими куртками, парасольками та непромокаючим взуттям.

Дощові дні чергуватимуться з останніми проблисками літа. З 21 по 23 вересня небо проясниться і градусники термометрів покажуть 18-20°С. У кінці місяця знову переможе суха прохолодна погода. Денні показники термометрів сягнуть 10-12 градусів, ввечері температура опуститься до 5 градусів.

На територію України прийшла осінь:

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