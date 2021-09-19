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Синоптики попереджують: вереснева погода грозиться затяжним холодом та дощами

19.09.2021
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До кінця першого місяця осені українців чекає похолодання, яке чергуватиметься з короткочасним потеплінням до 20°С. 


На території України до 20 вересня літня погода продовжиться. Термометри показуватимуть 20 і більше градусів. У кінці місяця українців чекає розчарування у вигляді осінніх холодів та дощів. 

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Неприємну звістку сповістив народний український синоптик Леонід Горбань. Він наголошує, що теплої погоди до кінця вересня не буде. 

З 20.09.21 року термометри показуватимуть не більше 10-12 градусів вдень. Холодні дні будуть чергуватися з теплими. Синоптик попереджає, що треба запастися теплими куртками, парасольками та непромокаючим взуттям. 

Дощові дні чергуватимуться з останніми проблисками літа. З 21 по 23 вересня небо проясниться і градусники термометрів покажуть 18-20°С. У кінці місяця знову переможе суха прохолодна погода. Денні показники термометрів сягнуть 10-12 градусів, ввечері температура опуститься до 5 градусів. 

На територію України прийшла осінь:

  • Три літні місяці видалися спекотними і сухими. Не встиг закінчитися серпень, як осінь зустріла українців дощами та похолоданням. 
  • Другий тиждень вересня порадує бабиним літом. Традиційно декілька тижнів тепло буде і в жовтні. 
  • Синоптики розробили три сценарії змін погодних умов у світі. Найбільш імовірно українців чекатимуть посухи та потопи. Кліматолог Світлана Бойченко у свою чергу розповіла, як мінятиметься клімат на протязі 50 років на території України.  

Синоптики освітили неприємні новини про лихо, що накоїла погода в останні дні серпня. Харківські вулиці повністю затопило. Блискавка вивела зі строю міський тролейбус. А 30 серпня несприятливі погодні умови завдали шкоди столиці України. Гроза призвела до пожежі та обмежила роботу київського транспорту. 

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19.09.2021
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