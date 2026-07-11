У Єгипті туристам радять триматися подалі від цієї риби: виглядає красиво, але може поранити

Під час відпочинку в Хургаді, Шарм-еш-Шейху чи Марса-Аламі туристи часто милуються рифовими рибами біля берега. Але одна з них може залишити глибокий поріз, якщо спробувати її торкнутися.

На курортах Єгипту Червоне море приваблює туристів не лише теплою водою, а й кораловими рифами. Під час снорклінгу там можна побачити десятки яскравих риб, серед яких трапляються й риби-хірурги. Вони виглядають ефектно й часто не здаються небезпечними, але свою назву отримали не випадково.

Головна особливість цих риб — гострий шип біля основи хвоста. Він схожий на маленьке лезо або скальпель. Саме через цю «зброю» риб і назвали хірургами. У деяких видів такі шипи можуть бути отруйними, а використовують їх риби для захисту від хижаків або небажаних «гостей».

Чому це важливо для відпочивальників

У Червоному морі добре відомий вид Acanthurus sohal, або червономорська риба-хірург. Вона живе біля рифів, харчується водоростями й може бути територіальною. У відкритих джерелах цей вид описують як агресивний у захисті своєї ділянки рифу.

Лезо риби-хірурга

Для туриста це означає просту річ: риба зазвичай не нападає просто так, але може різко відреагувати, якщо людина підпливе надто близько, простягне руку до рифу або спробує торкнутися риби.

Особливо обережними варто бути:

під час снорклінгу біля коралів;

коли риба не відпливає, а ніби «чергує» на одному місці;

якщо поруч багато туристів, які годують або лякають риб;

коли людина намагається сфотографувати рибу дуже близько;

якщо дитина тягне руку до яскравої риби біля рифу.

Поріз від риби-хірурга може бути глибоким. Флоридський музей природної історії зазначає, що необережна людина, яка намагається схопити таку рибу, ризикує отримати серйозний розріз хвостовим шипом; такі рани можуть боліти, набрякати і мати підвищений ризик інфекції.

Що робити, якщо риба поранила

Найважливіше правило для туристів у Єгипті — не панікувати, але й не ігнорувати рану. Морська вода, пісок і контакт із коралами підвищують ризик запалення, тому поріз потрібно обробити якнайшвидше.

Якщо риба-хірург зачепила руку або ногу:

вийдіть із води;

промийте рану чистою прісною водою;

зупиніть кровотечу чистою серветкою або бинтом;

не тріть рану піском і не прикладайте сумнівні «народні засоби»;

зверніться до медпункту готелю або лікаря, особливо якщо поріз глибокий.

Divers Alert Network радить після морських травм промити рану, видалити очевидні сторонні частинки та звернутися до медиків, якщо є кровотеча, біль або ризик інфікування.

Головний висновок простий: риби-хірурги не є морськими «монстрами» і не полюють на людей. Вони переважно харчуються водоростями та захищають свою територію. Але для туристів у Єгипті це ще одне нагадування: у Червоному морі не варто торкатися риб, коралів і будь-яких яскравих морських істот. Краще милуватися ними на відстані — тоді відпочинок біля рифів буде безпечним.