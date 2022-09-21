Топ-15 бюджетних позашляховиків з пробігом: які моделі доступні українцям за $9-10 тис.

Кросовери завжди користувалися попитом в українських автомобілістів. Та зараз, коли в країні йде війна, їх популярність зросла ще більше. Чимало доріг зруйновано ворожими снарядами, особливо в містах, близьких до лінії фронту. Тож українці охоче пересідають з вишуканих седанів на автомобілі класу SUV, яким не страшне бездоріжжя.





На вторинному авторинку України зараз чималий вибір позашляховиків за цілком пристойними цінами. Щоб придбати модель з пробігом, проте в хорошому стані та як то кажуть «на ходу», вистачить $9-10 тис.

Автівки з цієї цінової категорії належать до різних підкласів SUV та можуть бути випущені як у 2006-му, так і в 2016 році. Експерти популярного порталу для автомобілістів AUTO.RIA створили добірку з 15-ти моделей кросоверів, які можна придбати за $9-10 тис.

Топ-15 б/в кросоверів у ціновій категорії $9-10 тис. виглядає так:

Hyundai Santa Fe – з 2006 до 2008 років випуску;

Nissan Qashqai – з 2007 до 2011 р. в.;

BMW X5 – з 2002 до 2006 р. в.;

Mitsubishi Outlander – з 2007 до 2010 р. в.;

Nissan Juke – з 2011 до 2013 р. в.;

Mazda CX-7 – з 2007 до 2011 р. в.;

Volkswagen Tiguan – з 2008 до 2013 р. в.;

Hyundai Tucson – з 2007 до 2012 р. в.;

Volkswagen Touareg – з 2004 до 2008 р. в.;

Chevrolet Captiva – з 2007 до 2014 р. в.;

Toyota RAV4 – з 2006 до 2008 р. в.;

Honda CR-V – з 2007 до 2008 р. в.;

Subaru Forester – з 2008 до 2012 р. в.;

Dodge Journey – з 2008 до 2016 р. в.;

SsangYong Korando – з 2011 до 2014 р. в.

Зазначимо, що поповненню вторинного авторинку України недорогими кросоверами сприяв закон про «нульове розмитнення», який діяв в Україні з квітня до липня поточного року. За цей період було ввезено понад 150 тисяч легковиків з пробігом, з яких значну частину складали саме автомобілі класу SUV.