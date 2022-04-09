Клієнти Привату, Ощаду та Моно можуть влізти в борги навіть з «кредитничи канікулами»

В початку повномасштабної війни в Україні низка українських банків оголосили так звані «кредитні канікули». Почувши про таке послаблення правил деякі клієнти Ощадбанку, Привату, Монобанку та інших фінустанов помилково вирішили, що можуть користуватися кредитами безкоштовно. Однак це зовсім не так. Які обмеження передбачають «кредитні канікули» та що загрожує боржникам?





Вітчизняні банки і справді суттєво змінили свою політику у стосунку до боржників. Однак навіть під час «кредитних канікул» клієнтам не варто забувати про свою позику. Адже списувати борг банк точно не збирається і рано чи пізно його доведеться повернути.

Під час «кредитних канікул» в українських банках діють наступні правила:

в період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його закінчення борг від клієнта, який взяв кредит, вимагати не будуть;

позичальник звільняється від пені та штрафу за прострочені виплати за кредитом;

нарахування відсотків за кредитом відбувається в установленому договором порядку.

Частина банків, зокрема ПриватБанк та Монобанк, у березні взагалі не нараховували відсотки за кредитами, виявивши лояльність до своїх клієнтів. Та коли у квітні обидві фінустанови повернули комісію, боржники були обурені.

У відповідь на гнівні коментарі клієнтів представники Привату та Моно пояснили, що повністю скасувати нарахування відсотків на борги за кредитами вони не можуть. Адже завдяки цим надходженням банки регулярно виплачують кошти за депозитами. До того ж обидва банки з квітня зменшили відсоткову ставку на кредити удвічі: Приват – до 1,7%, а Моно – до 1,6% відповідно.

Тож власникам позик не варто гніватися на фінансові установи, що не бажають прощати їм борги. Адже «кредитні канікули» насправді мають чимало переваг. І це не лише відсутність штрафу за не сплачений вчасно борг, а ще й можливість зберегти позитивну кредитну історію.

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