Звідки у вас машина: українців оштрафують за неправомірні витрати

З 1 вересня усім українцям потрібно буде сто разів подумати перед здійсненням дорогої покупки. Фінансовий контроль в державі стане набагато жорсткішим. Контролюючі органи будуть моніторити витрати українців, а за будь-яке неспівпадіння із задекларованими доходами вимагатимуть пояснення.





Новий наказ Мінфіну внесе серйозні зміни в життя громадян. Щоправда, деякі важелі фінмоніторингу діяли в Україні й раніше. Зокрема суб’єкти первинного фінансового моніторингу, як то банки, нотаріальні контори, ломбарди тощо, регулярно відправляють до Держфінмоніторингу дані про угоди своїх клієнтів. Згідно із правилами, прописаними у наказі Міністерства фінансів №440, ці дані перевіряють на:

відповідність витрат до офіційного доходу громадянина, а також його роду діяльності;

наявність зв’язків учасників даних операцій із чиновниками, чи депутатами.

Тобто купуючи дорогу квартиру із задекларованим доходом у 10 тис. грн, громадянин наражає себе на великі клопоти. Державний моніторинг він точно не пройде, натомість буде довго пояснювати інспекторам податкової, звідки взяв гроші на покупку.

Такий контроль фінансових операцій українців – лише початок великих змін. Після завершення податкової амністії 1 вересня 2022 року, в країні буде офіційно впроваджено непрямі методи податкового контролю. Визначати рівень достатку українців податківці будуть усіма доступними способами, як наприклад:

відстежування дорогих покупок;

зобов’язання продавців повідомляти про дорогі покупки громадян;

оцінка майнового стану (наявність, квартири, автомобіля тощо);

зобов’язання фінустанов повідомляти про транзакції клієнтів на суми, що не збігаються із їх задекларованим доходом.

Впровадження такого жорсткого контролю фінансів українців має на меті спонукати їх до декларування своїх «тіньових» доходів у період податкової амністії. Адже це саме той вдалий момент коли, можна узаконити свої надбання перед державою, не отримавши при цьому жодного покарання за ухилення від сплати податків.